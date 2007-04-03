подольше бы такая "зима" продлилась, кода дед летает на 3-5т. тудой-сюдой...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:32
в процентах он сейчас летает куда меньше чем в молодости.
Если раньше на любом таймфрейме был всегда актуален экспоненциальный график, то с прошлого года на большом таймфрейме для Деда линейный график не сильно-то и отличается от экспоненц.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:43
Alex2007
я в этих экспоненцах ни хрена не разбираюсь но помню, как в криптозиму 2008го торговали месяцами 50-100баксов разницы. пусть на графике выглядит одинаково, но торгуя пока заработать моно, а с прибыли ставлю ордерочки от 30 до 15...
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