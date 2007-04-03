RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2992299329942995
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Не забуваємо, що криптозима...

подольше бы такая "зима" продлилась, кода дед летает на 3-5т. тудой-сюдой...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6673
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5709 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:32

  чик написав:
  Козак-характерник написав:Не забуваємо, що криптозима...

подольше бы такая "зима" продлилась, кода дед летает на 3-5т. тудой-сюдой...


в процентах он сейчас летает куда меньше чем в молодости.
Если раньше на любом таймфрейме был всегда актуален экспоненциальный график, то с прошлого года на большом таймфрейме для Деда линейный график не сильно-то и отличается от экспоненц. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3269
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:43

Alex2007
я в этих экспоненцах ни хрена не разбираюсь :oops: но помню, как в криптозиму 2008го торговали месяцами 50-100баксов разницы. пусть на графике выглядит одинаково, но торгуя пока заработать моно, а с прибыли ставлю ордерочки от 30 до 15...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6673
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5709 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2992299329942995
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 75stasstas75 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9150, 9151, 9152
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91519 222563410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 00:46
Прораб
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7952 19195943
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лют, 2022 15:06
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 72712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1150)
09.02.2022 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.