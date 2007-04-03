подольше бы такая "зима" продлилась, кода дед летает на 3-5т. тудой-сюдой...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 23:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:32
в процентах он сейчас летает куда меньше чем в молодости.
Если раньше на любом таймфрейме был всегда актуален экспоненциальный график, то с прошлого года на большом таймфрейме для Деда линейный график не сильно-то и отличается от экспоненц.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:43
Alex2007
я в этих экспоненцах ни хрена не разбираюсь но помню, как в криптозиму 2008го торговали месяцами 50-100баксов разницы. пусть на графике выглядит одинаково, но торгуя пока заработать моно, а с прибыли ставлю ордерочки от 30 до 15...
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:55
Бітфінекс та Боні з Клайдом
Министерство юстиции заявило, что США конфисковали биткойны на сумму около 3,6 млрд долларов, украденные во время взлома валютной биржи #Bitfinex в 2016 году — крупнейшая финансовая конфискация за всю историю — и арестовали двух человек.
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к вечеру предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое, у которых перед арестом, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях, якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.
«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват Департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».
Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой #Tether. По данным Министерства юстиции, на момент взлома капитализация цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов. Департамент заявил, что общая стоимость украденных биткойнов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.
«Этот случай и сегодняшние аресты являются экстраординарными», — сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является главой отдела по правовым и государственным вопросам в #TRM_Labs, аналитической компании по блокчейну. «Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна — всегда открытая книга — позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанде наличных».
Криптовалюта, известная как #Unus_Sed_Leo, которая была частично выпущена для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, выросла более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.
Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали в суде во вторник днем. Их адвокат — они наняли отдельного адвоката — говорил все за них. Правительство попросило судью не разрешать их освобождение под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация сбежать, заявил судье прокурор.
Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.
По данным Министерства юстиции, пара использовала сложные методы, в том числе «использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем выводили средства».
34-летний Лихтенштейн и 31-летняя Морган также переводили деньги через торговую площадку #AlphaBay, которая была закрыта в 2017 году, чтобы скрыть свои транзакции. Часть денег была обналичена через биткойн-банкоматы. Часть была использована для покупки #NFT и золота. Они даже использовали деньги, чтобы купить подарочную карту #Walmart.
#Bloomberg
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... ti-bitcoin
значится пайдём на 20
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:34
Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит
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