Додано: Сер 09 лют, 2022 11:55

Министерство юстиции заявило, что США конфисковали биткойны на сумму около 3,6 млрд долларов, украденные во время взлома валютной биржи #Bitfinex в 2016 году — крупнейшая финансовая конфискация за всю историю — и арестовали двух человек.



Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к вечеру предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое, у которых перед арестом, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях, якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.



«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват Департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».



Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой #Tether. По данным Министерства юстиции, на момент взлома капитализация цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов. Департамент заявил, что общая стоимость украденных биткойнов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.



«Этот случай и сегодняшние аресты являются экстраординарными», — сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является главой отдела по правовым и государственным вопросам в #TRM_Labs, аналитической компании по блокчейну. «Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна — всегда открытая книга — позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанде наличных».



Криптовалюта, известная как #Unus_Sed_Leo, которая была частично выпущена для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, выросла более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.



Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали в суде во вторник днем. Их адвокат — они наняли отдельного адвоката — говорил все за них. Правительство попросило судью не разрешать их освобождение под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация сбежать, заявил судье прокурор.



Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.



По данным Министерства юстиции, пара использовала сложные методы, в том числе «использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем выводили средства».



34-летний Лихтенштейн и 31-летняя Морган также переводили деньги через торговую площадку #AlphaBay, которая была закрыта в 2017 году, чтобы скрыть свои транзакции. Часть денег была обналичена через биткойн-банкоматы. Часть была использована для покупки #NFT и золота. Они даже использовали деньги, чтобы купить подарочную карту #Walmart.



#Bloomberg