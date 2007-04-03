подольше бы такая "зима" продлилась, кода дед летает на 3-5т. тудой-сюдой...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:32
в процентах он сейчас летает куда меньше чем в молодости.
Если раньше на любом таймфрейме был всегда актуален экспоненциальный график, то с прошлого года на большом таймфрейме для Деда линейный график не сильно-то и отличается от экспоненц.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:43
Alex2007
я в этих экспоненцах ни хрена не разбираюсь но помню, как в криптозиму 2008го торговали месяцами 50-100баксов разницы. пусть на графике выглядит одинаково, но торгуя пока заработать моно, а с прибыли ставлю ордерочки от 30 до 15...
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:55
Бітфінекс та Боні з Клайдом
Министерство юстиции заявило, что США конфисковали биткойны на сумму около 3,6 млрд долларов, украденные во время взлома валютной биржи #Bitfinex в 2016 году — крупнейшая финансовая конфискация за всю историю — и арестовали двух человек.
Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были задержаны утром и к вечеру предстали перед федеральным судом Манхэттена. Эти двое, у которых перед арестом, похоже, были красочные аккаунты в социальных сетях, якобы вступили в сговор с целью отмывания 119 754 биткойнов, украденных после того, как хакер взломал системы Bitfinex.
«Сегодняшние аресты и крупнейший финансовый захват Департамента за всю историю показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «В тщетных попытках сохранить цифровую анонимность ответчики отмывали украденные средства через лабиринт криптовалютных транзакций».
Bitfinex — это биржа, связанная с крупнейшей в мире стабильной монетой #Tether. По данным Министерства юстиции, на момент взлома капитализация цифровой валюты оценивалась примерно в 71 миллион долларов. Департамент заявил, что общая стоимость украденных биткойнов в настоящее время составляет около 4,5 миллиардов долларов.
«Этот случай и сегодняшние аресты являются экстраординарными», — сказал Ари Редборд, бывший федеральный прокурор, который в настоящее время является главой отдела по правовым и государственным вопросам в #TRM_Labs, аналитической компании по блокчейну. «Это еще одно доказательство того, что природа блокчейна — всегда открытая книга — позволяет следователям отслеживать деньги способами, невозможными в сложных сетях подставных компаний и массовой контрабанде наличных».
Криптовалюта, известная как #Unus_Sed_Leo, которая была частично выпущена для рекапитализации биржи Bitfinex после взлома в 2016 году, выросла более чем на 50% после объявления Министерства юстиции.
Одетые в повседневную одежду, Лихтенштейн и Морган не выступали в суде во вторник днем. Их адвокат — они наняли отдельного адвоката — говорил все за них. Правительство попросило судью не разрешать их освобождение под залог. Каждому из них грозит 20-летний тюремный срок, поэтому у них есть мотивация сбежать, заявил судье прокурор.
Суд в конечном итоге состоится в Вашингтоне, где были предъявлены обвинения.
По данным Министерства юстиции, пара использовала сложные методы, в том числе «использование вымышленных личностей для создания онлайн-аккаунтов; использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, метод отмывания денег, который позволяет проводить множество транзакций за короткий период времени; внесение украденных средств на счета на различных биржах виртуальной валюты и рынках даркнета, а затем выводили средства».
34-летний Лихтенштейн и 31-летняя Морган также переводили деньги через торговую площадку #AlphaBay, которая была закрыта в 2017 году, чтобы скрыть свои транзакции. Часть денег была обналичена через биткойн-банкоматы. Часть была использована для покупки #NFT и золота. Они даже использовали деньги, чтобы купить подарочную карту #Walmart.
#Bloomberg
Додано: Сер 09 лют, 2022 14:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
https://news.finance.ua/ru/news/-/50838 ... ti-bitcoin
значится пайдём на 20
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:34
Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:07
Иксы конечно/наверное будут, но меня честно говоря динамика крипты, точнее ее максимальных цен, за прошлый год сильно удивила в плохую сторону. Это при том жирном факторе, что были вливания ФРС и прочих центробанков реальных вертолетных денег и которые якобы поставили на паузу - эти деньги уже должны были отдать эффект сполна. А что было бы если этих денег не было? - какие цены были бы, вот просто интересно... Наверное это вопрос не имеет ответа, может понижательного фактора Китая год назад не было бы, хз...
Большие иксы на битке делать сложно будет. х20 против х100 в 2021 и 2017 годах (это если от мин к максимуму) - как-то не очень как для крипты. Да и альты еще "размывают" ситуацию и откусывают общий крипто-пирог, и холдить их на случай "если что", глядя на некоторые популярные монеты прошлого цикла, тоже сильно не получится. А их, новых, все больше и больше - хрен разберешься. Взять именно сейчас с инвестиционной целью какую-нибудь солану, атом или что-то подобное - можно ооочень сильно обжечься, что-то типа как с BCH, когда 4 года назад кричали "новый биток", а оказалась обычная какашка, про которую никто даже не вспоминает. Не, ну может конечно какой-нибудь Илон Маск или Джеф Безос возьмется за нее, только угадай за какую именно.
И людей уже так просто не заставишь бежать покупать крипту - гугл тренд показывает низкий интерес, больше хайпа в сми чем на деле. Некоторые вообще пугаются когда видят эти кардиограммы.
Сегодняшнее состояние рынка больше для трейдеров, а не для инвесторов. Новичкам нужно ждать прояснения.
Многое из вышесказанного, конечно, из расчета если мы не видели еще максимальные числа этого цикла
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:27
Разделяю ваше недовольство Сам ставил на 100к+ с возможностью сквиза на 250к в финале нынешнего цикла. Тем не менее, я бы не спешил с выводами, что эти единичные результаты ставят под сомнение всю ценовую прогрессию. Следующее постхалвинговое ралли вполне себе может быть масштабнее текущего и повторить успех 2017-го, или 2013-го. В абсолюте разница между 70к и 250к существенна, но относительный "недобор" невысокий. Между 70к и 100к его вообще можно считать погрешностью
Я знаю многих влошенцев ноября-декабря 2017-го. Их, конечно, жаль, но такой негативный опыт не помешал новому циклу роста
Почти уверен, что увидели
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:39
Ну как не вспоминают,Казак наш все время мусолит этот нафталиновый BCH,все никак не может от него оторваться,уж больно сильно он его возбуждает почему то...А на счет новых монет,так Вам же говорят,пишут тут люди,что нужно покупать,не часто,но дают наколки...Так Вы ж сразу начинаете орать-скам,...овно,какаха,зачем это нужно..А потом идут под....бки,ну как там,ну как оно...?? А потом раз-монета в конечном счете летит,а..ну ладно-банальный самоуспокаивающий ответ,Всех денег не заработаешь и и тд...и тп.Слушать нужно уважно,если кто делится и какая Вам нафиг разница на чем эти деньги делать?? Какая?? Купить вовремя и вовремя продать-вот первоочередная задача,а не рассуждать кто знает о чем...Проектов новых интересных цела куча,которые совершенно не реализовали своего потенциала из за падения рынка,потому как вышли то летом,то осенью...Ищите-изучайте.Все будет,все впереди.Но в общем,балет пока окончен и поставлен на паузу,перехаев по перехаеному-уже не будет ближайшее время.Копите стейблы-скоро они пригодятся.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну, скам-не скам я лично стараюсь не кричать, по-крайней мере сильно.
А дельные мысли всегда учитываю, в том числе и Ваши.
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