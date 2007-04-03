Alex2007 написав:
Ну, скам-не скам я лично стараюсь не кричать, по-крайней мере сильно.
А дельные мысли всегда учитываю, в том числе и Ваши.
Да я образно сказал,на счет что начинают кричать...Не Вас конкретно имел ввиду.Просто люди реально относятся с недоверием к монетам с небольшой капой,или не совсем раскрученые.У них просто руки к примеру чешутся купить БНБ за 500баксов,но они будут уже крепко думать о покупке FTT и никогда,подчеркиваю,практически никогда не купят тот же TKO к примеру,потому что они его не знают...Но если первое,вряд ли сделает уже 2х,то второе,имеет шанс сделать 2-3Хот текущих,а последнее,вообще может улететь легко как минимум 4-5Х прямо сейчас...А в будующем,перспективы-еще больше.Но нет...Бинанс-превратился в эдакую секту уже,подсадив всех на свои плюшки и подачки,реально ушатав многим людям психику и жадность,своими БНБ и BUSD(ами)....