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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2993299429952996
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25

  Alex2007 написав:
  osafly написав:А на счет новых монет,так Вам же говорят,пишут тут люди,что нужно покупать,не часто,но дают наколки...Так Вы ж сразу начинаете орать-скам,...овно,какаха,зачем это нужно.


Ну, скам-не скам я лично стараюсь не кричать, по-крайней мере сильно.
А дельные мысли всегда учитываю, в том числе и Ваши. :wink:


Да я образно сказал,на счет что начинают кричать...Не Вас конкретно имел ввиду.Просто люди реально относятся с недоверием к монетам с небольшой капой,или не совсем раскрученые.У них просто руки к примеру чешутся купить БНБ за 500баксов,но они будут уже крепко думать о покупке FTT и никогда,подчеркиваю,практически никогда не купят тот же TKO к примеру,потому что они его не знают...Но если первое,вряд ли сделает уже 2х,то второе,имеет шанс сделать 2-3Хот текущих,а последнее,вообще может улететь легко как минимум 4-5Х прямо сейчас...А в будующем,перспективы-еще больше.Но нет...Бинанс-превратился в эдакую секту уже,подсадив всех на свои плюшки и подачки,реально ушатав многим людям психику и жадность,своими БНБ и BUSD(ами).... :mrgreen:
osafly
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