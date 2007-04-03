Alex2007 написав:

zРадио написав: Кучинелли написав: Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20 Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20



Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит

Иксы конечно/наверное будут, но меня честно говоря динамика крипты, точнее ее максимальных цен, за прошлый год сильно удивила в плохую сторону. Это при том жирном факторе, что были вливания ФРС и прочих центробанков реальных вертолетных денег и которые якобы поставили на паузу - эти деньги уже должны были отдать эффект сполна. А что было бы если этих денег не было? - какие цены были бы, вот просто интересно... Наверное это вопрос не имеет ответа, может понижательного фактора Китая год назад не было бы, хз...Большие иксы на битке делать сложно будет. х20 против х100 в 2021 и 2017 годах (это если от мин к максимуму) - как-то не очень как для крипты. Да и альты еще "размывают" ситуацию и откусывают общий крипто-пирог, и холдить их на случай "если что", глядя на некоторые популярные монеты прошлого цикла, тоже сильно не получится. А их, новых, все больше и больше - хрен разберешься. Взять именно сейчас с инвестиционной целью какую-нибудь солану, атом или что-то подобное - можно ооочень сильно обжечься, что-то типа как с BCH, когда 4 года назад кричали "новый биток", а оказалась обычная какашка, про которую никто даже не вспоминает. Не, ну может конечно какой-нибудь Илон Маск или Джеф Безос возьмется за нее, только угадай за какую именно.И людей уже так просто не заставишь бежать покупать крипту - гугл тренд показывает низкий интерес, больше хайпа в сми чем на деле. Некоторые вообще пугаются когда видят эти кардиограммы.Сегодняшнее состояние рынка больше для трейдеров, а не для инвесторов. Новичкам нужно ждать прояснения.Многое из вышесказанного, конечно, из расчета если мы не видели еще максимальные числа этого цикла