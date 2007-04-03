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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2993299429952996 Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25 Alex2007 написав: osafly написав: А на счет новых монет,так Вам же говорят,пишут тут люди,что нужно покупать,не часто,но дают наколки...Так Вы ж сразу начинаете орать-скам,...овно,какаха,зачем это нужно. А на счет новых монет,так Вам же говорят,пишут тут люди,что нужно покупать,не часто,но дают наколки...Так Вы ж сразу начинаете орать-скам,...овно,какаха,зачем это нужно.



Ну, скам-не скам я лично стараюсь не кричать, по-крайней мере сильно.

А дельные мысли всегда учитываю, в том числе и Ваши. Ну, скам-не скам я лично стараюсь не кричать, по-крайней мере сильно.А дельные мысли всегда учитываю, в том числе и Ваши.



Да я образно сказал,на счет что начинают кричать...Не Вас конкретно имел ввиду.Просто люди реально относятся с недоверием к монетам с небольшой капой,или не совсем раскрученые.У них просто руки к примеру чешутся купить БНБ за 500баксов,но они будут уже крепко думать о покупке FTT и никогда,подчеркиваю,практически никогда не купят тот же TKO к примеру,потому что они его не знают...Но если первое,вряд ли сделает уже 2х,то второе,имеет шанс сделать 2-3Хот текущих,а последнее,вообще может улететь легко как минимум 4-5Х прямо сейчас...А в будующем,перспективы-еще больше.Но нет...Бинанс-превратился в эдакую секту уже,подсадив всех на свои плюшки и подачки,реально ушатав многим людям психику и жадность,своими БНБ и BUSD(ами).... Да я образно сказал,на счет что начинают кричать...Не Вас конкретно имел ввиду.Просто люди реально относятся с недоверием к монетам с небольшой капой,или не совсем раскрученые.У них просто руки к примеру чешутся купить БНБ за 500баксов,но они будут уже крепко думать о покупке FTT и никогда,подчеркиваю,практически никогда не купят тот же TKO к примеру,потому что они его не знают...Но если первое,вряд ли сделает уже 2х,то второе,имеет шанс сделать 2-3Хот текущих,а последнее,вообще может улететь легко как минимум 4-5Х прямо сейчас...А в будующем,перспективы-еще больше.Но нет...Бинанс-превратился в эдакую секту уже,подсадив всех на свои плюшки и подачки,реально ушатав многим людям психику и жадность,своими БНБ и BUSD(ами).... osafly

Повідомлень: 1347 З нами з: 29.05.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лют, 2022 22:55 zРадио написав: Кучинелли написав: Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20 Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20



Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит



Уважая твоё мнение, выражу не согласие.Я пока что рассматриваю развитие движения в 4й волне в виде треугольника или волновой плоскости.Вероятности этих вариантов самые превосходящие над другими.Поясню - треугольник, если всё время будем сужаться - 28 - 33 - ...Волновая плоскость. если провалимся опять к 28-30.Но после 4й волны следует 5я, выше 69 Соглашусь лишь с тем, что реакция рынков на повышение ставки будет плохой.Но тут может быть по всякому. ыв цене это уже может быть заложено в недавних просадках.Да, из вышесказанного следует, что твх нужно искать именно счас, чтобы в этом цикле взять иксы.А в 23м году я могу предположить биток и по 20, после 5й волны будет коррекция. на крипте она тоже в иксах. Уважая твоё мнение, выражу не согласие.Я пока что рассматриваю развитие движения в 4й волне в виде треугольника или волновой плоскости.Вероятности этих вариантов самые превосходящие над другими.Поясню - треугольник, если всё время будем сужаться - 28 - 33 - ...Волновая плоскость. если провалимся опять к 28-30.Нопосле 4й волны следует 5я, выше 69Соглашусь лишь с тем, что реакция рынков на повышение ставки будет плохой.Но тут может быть по всякому. ыв цене это уже может быть заложено в недавних просадках.Да, из вышесказанного следует, что твх нужно искать именно счас, чтобы в этом цикле взять иксы.А в 23м году я могу предположить биток и по 20, после 5й волны будет коррекция. на крипте она тоже в иксах. Кучинелли

Повідомлень: 1016 З нами з: 30.11.17 Подякував: 151 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лют, 2022 23:06 То, что вы хлопци написали, означает всё то же - выбор инструмента важен -архиважен.Отстреляли дефи, отстреляли блокчейны.да, они могут ещё Х2-3-5 дать и то не все.Я категорически не беру, что дало 30-100Х.Как А.Джолли сказала - умерла так умерла.Весь эффект теперь заключается в умении перестроиться и подстроиться под рынок.В этом году есть надежда на дефи - 2 и на мета в сумме с п2е.Вот тут нужно искать, тогда можно и заработать.Дефи - 2 это дефи на веб3 и с маржиналкой и с ордерами стоповыми и с другими фичками типа листинг безразрешений и т п.нужно изучать кто что из них представляет.Мета и игры уже стрельнули первым выстрелом в ноябре, счас хорошо откатились. моё имхо - можно набирать.Следите за играми.вон замурыженная SLP Х3 дала за несколько дней.А кто мог их взять, а тот кто твиттера и новости читает, так там разрабы сделали . что резко уменьшилось вознаграждение за действия в этих монетах. она и взлетела.Те Х2-3 не нужно годами ждать. они тут рядом есть.И гала и дар будут запускать игры.В играх понадобятся всем игрокам монеты для входа и экипировки и т д.Будут иксы па любому.Просто нужно действительно выбрость кеши и брать толковые монеты. Кучинелли

Повідомлень: 1016 З нами з: 30.11.17 Подякував: 151 раз. Подякували: 343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лют, 2022 23:19 Alex2007 написав: zРадио написав: Кучинелли написав: Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20 Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20



Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит Ну я, например, просто не вижу смысла каждую неделю повторяться, что в 2022-2023 гг эти цены мы с очень высокой вероятностью увидим )) Для тебя эта информация не представляет большой ценности, потому что ты активно торгуешь и всегда "в рынке". А тому, кто хочет купить и подержать пару лет для получения иксов, спешить сейчас не стоит



Иксы конечно/наверное будут, но меня честно говоря динамика крипты, точнее ее максимальных цен, за прошлый год сильно удивила в плохую сторону. Это при том жирном факторе, что были вливания ФРС и прочих центробанков реальных вертолетных денег и которые якобы поставили на паузу - эти деньги уже должны были отдать эффект сполна. А что было бы если этих денег не было? - какие цены были бы, вот просто интересно... Наверное это вопрос не имеет ответа, может понижательного фактора Китая год назад не было бы, хз...



Большие иксы на битке делать сложно будет. х20 против х100 в 2021 и 2017 годах (это если от мин к максимуму) - как-то не очень как для крипты. Да и альты еще "размывают" ситуацию и откусывают общий крипто-пирог, и холдить их на случай "если что", глядя на некоторые популярные монеты прошлого цикла, тоже сильно не получится. А их, новых, все больше и больше - хрен разберешься. Взять именно сейчас с инвестиционной целью какую-нибудь солану, атом или что-то подобное - можно ооочень сильно обжечься, что-то типа как с BCH, когда 4 года назад кричали "новый биток", а оказалась обычная какашка, про которую никто даже не вспоминает. Не, ну может конечно какой-нибудь Илон Маск или Джеф Безос возьмется за нее, только угадай за какую именно.



И людей уже так просто не заставишь бежать покупать крипту - гугл тренд показывает низкий интерес, больше хайпа в сми чем на деле. Некоторые вообще пугаются когда видят эти кардиограммы.



Сегодняшнее состояние рынка больше для трейдеров, а не для инвесторов. Новичкам нужно ждать прояснения.



Многое из вышесказанного, конечно, из расчета если мы не видели еще максимальные числа этого цикла Иксы конечно/наверное будут, но меня честно говоря динамика крипты, точнее ее максимальных цен, за прошлый год сильно удивила в плохую сторону. Это при том жирном факторе, что были вливания ФРС и прочих центробанков реальных вертолетных денег и которые якобы поставили на паузу - эти деньги уже должны были отдать эффект сполна. А что было бы если этих денег не было? - какие цены были бы, вот просто интересно... Наверное это вопрос не имеет ответа, может понижательного фактора Китая год назад не было бы, хз...Большие иксы на битке делать сложно будет. х20 против х100 в 2021 и 2017 годах (это если от мин к максимуму) - как-то не очень как для крипты. Да и альты еще "размывают" ситуацию и откусывают общий крипто-пирог, и холдить их на случай "если что", глядя на некоторые популярные монеты прошлого цикла, тоже сильно не получится. А их, новых, все больше и больше - хрен разберешься. Взять именно сейчас с инвестиционной целью какую-нибудь солану, атом или что-то подобное - можно ооочень сильно обжечься, что-то типа как с BCH, когда 4 года назад кричали "новый биток", а оказалась обычная какашка, про которую никто даже не вспоминает. Не, ну может конечно какой-нибудь Илон Маск или Джеф Безос возьмется за нее, только угадай за какую именно.И людей уже так просто не заставишь бежать покупать крипту - гугл тренд показывает низкий интерес, больше хайпа в сми чем на деле. Некоторые вообще пугаются когда видят эти кардиограммы.Сегодняшнее состояние рынка больше для трейдеров, а не для инвесторов. Новичкам нужно ждать прояснения.Многое из вышесказанного, конечно, из расчета если мы не видели еще максимальные числа этого цикла



к битку есть вопросы...



но карты платежные уйдут в прошлое. Это тупиковая технология... И оплата будет блокчейном.



Если все будет как идет сейчас, то от 50млн$ до 1млрд$ - цена за 1 биток - я гарантирую. (скоро все монеты будут добыты. И дефицит монет)



но 1000000х можно было делать на канабисе. Какая разница? биток или канабис? к битку есть вопросы...но карты платежные уйдут в прошлое. Это тупиковая технология... И оплата будет блокчейном.Если все будет как идет сейчас, то от 50млн$ до 1млрд$ - цена за 1 биток - я гарантирую. (скоро все монеты будут добыты. И дефицит монет)но 1000000х можно было делать на канабисе. Какая разница? биток или канабис? proftpd66 1

Повідомлень: 4673 З нами з: 22.12.16 Подякував: 358 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лют, 2022 23:30 Кучинелли написав: вон замурыженная SLP Х3 дала за несколько дней.А кто мог их взять, а тот кто твиттера и новости читает, так там разрабы сделали . что резко уменьшилось вознаграждение за действия в этих монетах. она и взлетела. вон замурыженная SLP Х3 дала за несколько дней.А кто мог их взять, а тот кто твиттера и новости читает, так там разрабы сделали . что резко уменьшилось вознаграждение за действия в этих монетах. она и взлетела.



Эти мутаки разрабы,обещали несколько месяцев начать сжигать монеты и придумать кучу "примочек" чтобы стабилизировать токен..Но ничего сделано не было.Эту монету-укатали в пол что называется,посмотри на ее график,там недельные-месячные свечи-сплошь красные начиная с лета...она падала безостановочно..Каждый день десятки миллионов монет чеканили..неограниченной по сути эмиссией. Пол Индии и Филлипин с нее живет Почитай сколько матюгов написали по поводу этого токена в идеях на Трейдингвью в комментах...Они и в декабре должны были запилить обнову и сжигание и в январе..Теперь рынок отряхнулся и выкатили...Полетел и АХS и SLP.Только падение его от хаев в моменте было -98% !!!! Конечно пора что то нарисовать.Людей в ней застряло-немерянно,судя по отзывам...0.07-0.15 стандартная цена входа-сплошь и рядом на 5-10К,некоторые индивидумы десятки тыс.баксов вкатили в это говнище.Отымели многих.Сам начал заходить с 0.04...Потом усреднялся...Хорошо хоть небольшой суммой.Сейчас уже в + небольшом,но думаю на 0.04 выйти полностью...Гуляй она конем...В Такое ..овно откровенное,я пожалуй до этого в жизни не влазил на этом рынке... Эти игровые токены,ну их нахрен,высокорисковые просто капец,могут укатать их в пыль!Хотя,в октябре очень удачно в нее вошел,за день перед пампом в пару суток,Х2 был за день... это и подбило перезайти потом снова...

Только на Банане за сутки-больше чем 0.5млрд баксов на ней наторговали,практически треть от всего Бананового биткойна...Цирк Все клоуны собрались в одном месте Общая капа торгов по всем биржам-1.7млрд баксов,с капой самой монеты 113млн...10 раз ее по кругу прогнали уже за сутки Эти мутаки разрабы,обещали несколько месяцев начать сжигать монеты и придумать кучу "примочек" чтобы стабилизировать токен..Но ничего сделано не было.Эту монету-укатали в пол что называется,посмотри на ее график,там недельные-месячные свечи-сплошь красные начиная с лета...она падала безостановочно..Каждый день десятки миллионов монет чеканили..неограниченной по сути эмиссией. Пол Индии и Филлипин с нее живетПочитай сколько матюгов написали по поводу этого токена в идеях на Трейдингвью в комментах...Они и в декабре должны были запилить обнову и сжигание и в январе..Теперь рынок отряхнулся и выкатили...Полетел и АХS и SLP.Только падение его от хаев в моменте было -98% !!!! Конечно пора что то нарисовать.Людей в ней застряло-немерянно,судя по отзывам...0.07-0.15 стандартная цена входа-сплошь и рядом на 5-10К,некоторые индивидумы десятки тыс.баксов вкатили в это говнище.Отымели многих.Сам начал заходить с 0.04...Потом усреднялся...Хорошо хоть небольшой суммой.Сейчас уже в + небольшом,но думаю на 0.04 выйти полностью...Гуляй она конем...В Такое ..овно откровенное,я пожалуй до этого в жизни не влазил на этом рынке... Эти игровые токены,ну их нахрен,высокорисковые просто капец,могут укатать их в пыль!Хотя,в октябре очень удачно в нее вошел,за день перед пампом в пару суток,Х2 был за день... это и подбило перезайти потом снова...Только на Банане за сутки-больше чем 0.5млрд баксов на ней наторговали,практически треть от всего Бананового биткойна...ЦиркВсе клоуны собрались в одном местеОбщая капа торгов по всем биржам-1.7млрд баксов,с капой самой монеты 113млн...10 раз ее по кругу прогнали уже за сутки osafly

Повідомлень: 1347 З нами з: 29.05.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лют, 2022 23:50 удерживаем уровень 43700



сейчас 44.5



значит на 49..52 идем? proftpd66 1

Повідомлень: 4673 З нами з: 22.12.16 Подякував: 358 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 00:26 Кучинелли написав: Просто нужно действительно выбрость кеши и брать толковые монеты. Просто нужно действительно выбрость кеши и брать толковые монеты.

Кеша ликвидный и отскакивает хорошо. В последнее время даже лучше эоса. Кеша ликвидный и отскакивает хорошо. В последнее время даже лучше эоса. phantom_systems

Повідомлень: 1977 З нами з: 14.04.15 Подякував: 22 раз. Подякували: 417 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2993299429952996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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