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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:51
Patr1ot написав:
Господа, делал ставку в этом цикле на xrp, eos, dash. А взлетели доги, солана и кардано. Так вот ваши мысли, есть ли смысл ждать от xrp, eos, dash перехаев в ближайшие 1-2-4-8-10 лет? Суд у рипл, биржа буллиш у эос, есть ли перспектива в этих монетах, или их уже похоронили?
EOS сначала укатают в район 1$ с обновлением всех мыслемых и немыслимых "дон" И вот потом,он сделает несколько десятков иксов.Можно будет набирать в районе 1-1.5$ для разнообразия корзины,Даши-Риплы,я бы давно уже выбросил на свалку истории.Зачем они нужны,когда куча крутых проектов повсюду.Нет,взять конечно можно немного,смотря по чем..Даш,это район 40$,рипл-0.2$ и ниже..Тогда да,это будут неплохие инвестиции,но нужно туда дождаться..
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:39
phantom_systems написав:
Уже 2 месяца как Буллиш запущен, а эос до сих пор в коматозе, лои к деду обновляет. На него просто забили. 4 бакса нарисует и сделаю ему до нескорого свидания.
То скам і дутий китайський рейтинг
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