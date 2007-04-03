RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2994299529962997
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:51

  Patr1ot написав:Господа, делал ставку в этом цикле на xrp, eos, dash. А взлетели доги, солана и кардано. Так вот ваши мысли, есть ли смысл ждать от xrp, eos, dash перехаев в ближайшие 1-2-4-8-10 лет? Суд у рипл, биржа буллиш у эос, есть ли перспектива в этих монетах, или их уже похоронили?


EOS сначала укатают в район 1$ с обновлением всех мыслемых и немыслимых "дон" И вот потом,он сделает несколько десятков иксов.Можно будет набирать в районе 1-1.5$ для разнообразия корзины,Даши-Риплы,я бы давно уже выбросил на свалку истории.Зачем они нужны,когда куча крутых проектов повсюду.Нет,взять конечно можно немного,смотря по чем..Даш,это район 40$,рипл-0.2$ и ниже..Тогда да,это будут неплохие инвестиции,но нужно туда дождаться..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 29.05.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 13:39

  phantom_systems написав:Уже 2 месяца как Буллиш запущен, а эос до сих пор в коматозе, лои к деду обновляет. На него просто забили. 4 бакса нарисует и сделаю ему до нескорого свидания.


То скам і дутий китайський рейтинг
Ethereum
 
Повідомлень: 1550
З нами з: 11.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:00

osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 30.11.17
Подякував: 151 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:02

  phantom_systems написав:
  Кучинелли написав:Просто нужно действительно выбрость кеши и брать толковые монеты.

Кеша ликвидный и отскакивает хорошо. В последнее время даже лучше эоса.

:D
Недостатки -
- капа
- сто раз обо.рались, постоянные склоки среди разрабов
- нет перспектив
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 30.11.17
Подякував: 151 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 14:53

  Кучинелли написав:osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.

я вот фьючи RON взял по 4 еще до выхода самой монетки :D
жду теперь листинга на бинансе чтобы в ноль хотя бы закрыться

upd. Хотя то что прямо сейчас происходит мне конечно нравится :mrgreen:
thirdeye
 
Повідомлень: 82
З нами з: 13.03.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2994299529962997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amat, mozzila2010, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9161, 9162, 9163
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91622 222712986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 15:13
Denik
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7956 19330970
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 13:38
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 72769
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1195)
10.02.2022 15:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.