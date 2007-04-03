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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:51
Patr1ot написав:
Господа, делал ставку в этом цикле на xrp, eos, dash. А взлетели доги, солана и кардано. Так вот ваши мысли, есть ли смысл ждать от xrp, eos, dash перехаев в ближайшие 1-2-4-8-10 лет? Суд у рипл, биржа буллиш у эос, есть ли перспектива в этих монетах, или их уже похоронили?
EOS сначала укатают в район 1$ с обновлением всех мыслемых и немыслимых "дон" И вот потом,он сделает несколько десятков иксов.Можно будет набирать в районе 1-1.5$ для разнообразия корзины,Даши-Риплы,я бы давно уже выбросил на свалку истории.Зачем они нужны,когда куча крутых проектов повсюду.Нет,взять конечно можно немного,смотря по чем..Даш,это район 40$,рипл-0.2$ и ниже..Тогда да,это будут неплохие инвестиции,но нужно туда дождаться..
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osafly
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Додано: Чет 10 лют, 2022 13:39
phantom_systems написав:
Уже 2 месяца как Буллиш запущен, а эос до сих пор в коматозе, лои к деду обновляет. На него просто забили. 4 бакса нарисует и сделаю ему до нескорого свидания.
То скам і дутий китайський рейтинг
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:00
osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:02
phantom_systems написав: Кучинелли написав:
Просто нужно действительно выбрость кеши и брать толковые монеты.
Кеша ликвидный и отскакивает хорошо. В последнее время даже лучше эоса.
Недостатки -
- капа
- сто раз обо.рались, постоянные склоки среди разрабов
- нет перспектив
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 лют, 2022 14:53
Кучинелли написав:osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.
я вот фьючи RON взял по 4 еще до выхода самой монетки
жду теперь листинга на бинансе чтобы в ноль хотя бы закрыться
upd. Хотя то что прямо сейчас происходит мне конечно нравится
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thirdeye
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:54
ось звідки дровішкі на ріст!
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💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 💵 1,000,000,000 #USDT (1,000,000,000 USD) minted at Tether Treasury
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greenozon
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Додано: Чет 10 лют, 2022 16:23
Patr1ot написав:
Господа, делал ставку в этом цикле на xrp, eos, dash. А взлетели доги, солана и кардано. Так вот ваши мысли, есть ли смысл ждать от xrp, eos, dash перехаев в ближайшие 1-2-4-8-10 лет? Суд у рипл, биржа буллиш у эос, есть ли перспектива в этих монетах, или их уже похоронили?
у мну всё это есть и в минус продавать не буду палюбому, да и куплено на прибыль от их же продаж. естесно сча докупать уже не, а свой биток недавно купленный па 42900 таки продал па 45100 и сразу вниз
апять чуток взял
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чик
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:18
Кучинелли написав:osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.
Сегодня вот сижу наблюдаю что эта какаха вытворяет...Нутром чую что нужно продавать и забыть,но вполне может она улететь и к 200 дневной,давно она там не была,а это 0.078..И будет 9Х за неделю тому кто вошел от 0.009.Наторговали нею сегодня вдвое больше,чем вчера...Памп сумасшедший,цифры сменяются моментально,стакан скачет,как вроде боты из MG42 отоваривают...
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osafly
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