Кучинелли написав:

Уважая твоё мнение, выражу не согласие.Я пока что рассматриваю развитие движения в 4й волне в виде треугольника или волновой плоскости.Вероятности этих вариантов самые превосходящие над другими.Поясню - треугольник, если всё время будем сужаться - 28 - 33 - ...Волновая плоскость. если провалимся опять к 28-30.Нопосле 4й волны следует 5я, выше 69Соглашусь лишь с тем, что реакция рынков на повышение ставки будет плохой.Но тут может быть по всякому. ыв цене это уже может быть заложено в недавних просадках.Да, из вышесказанного следует, что твх нужно искать именно счас, чтобы в этом цикле взять иксы.А в 23м году я могу предположить биток и по 20, после 5й волны будет коррекция. на крипте она тоже в иксах.