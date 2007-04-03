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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 лют, 2022 23:15
Звучит логично. Но, повторюсь, в ТА я несилен. Доллар к разным инструментам сегодня шортят на сумму 20 трлн, и бОльшая часть шортунов в плюсах, а значит может фиксировать прибыль, но пока этого не сделала. В январе закрыли всего-то на 0,7 трлн, а сейчас снова открывают. Стоит ФРС делами доказать, что она не шутит с ужесточением ставки (а многие до сих пор в это не верят, особенно, розница), и спрос на доллар взлетит даже не туземун, а тузеплуто
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:30
osafly написав: Кучинелли написав:osafly
По SLP с доводами согласен.Кроме выбора монеты нужна точка входа.В это Г раньше времени многие влошились.Но кто отреагировал на последние новости и взял по около единички, те иесанули быстро.Я побоялся и там брать, и новость узнал позже.Но кто был в теме, тот заработал.
Сегодня вот сижу наблюдаю что эта какаха вытворяет...Нутром чую что нужно продавать и забыть,но вполне может она улететь и к 200 дневной,давно она там не была,а это 0.078..И будет 9Х за неделю тому кто вошел от 0.009.Наторговали нею сегодня вдвое больше,чем вчера...Памп сумасшедший,цифры сменяются моментально,стакан скачет,как вроде боты из MG42 отоваривают...
Я бы опасался этой какашки всё равно, т к подскок скорее временный.Уменьшили эмиссию на 60% ежедневную.И что, цена должна иксы рисовать.Чисто памп для слива...
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Кучинелли
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:32
Кучинелли написав: zРадио написав:
Стоит ФРС делами доказать, что она не шутит с ужесточением ставки (а многие до сих пор в это не верят, особенно, розница), и спрос на доллар взлетит даже не туземун, а тузеплуто
Вот что то мне подсказывает, что фрс делами и не докажет ничего.Поближе к марту возьмут и отложат опять.На отложке рынки взлетят.Кстати, перехай я и многие ждём летом.А вот потом и ставка и 20 и пойдём работать на завод...на собственный,директором
Та американцы скоро ФРС и Белый Дом по кирпичикам разбирать начнут с инфляцией 7,5%. Там уже выросло 2 поколения, которые такой динамики цен в природе не видели.
Moody's прикидывает возросшие в связи с инфляцией средние расходы на рыло в 250 долларов/мес. Рейтинг Бидона летит в пропасть с рекордной скоростью, основной причиной чего социологи называют инфляцию.
Нет у них выхода - будут поднимать, причем агрессивно.
Вот свеженькое - Буллард заявил, что ставку 1% нужно ждать уже к июлю, и что будет голосовать за мартовское поднятие сразу на 0,5 п.п.
Bloomberg
Markets
Economics
Fed’s Bullard Backs Supersized Hike, Seeks Full Point by July 1
‘Inflationary shock’ needs big response, he says in interview
BySteve Matthews
10 февраля 2022 г., 19:45 GMT+2Updated on10 февраля 2022 г., 22:26 GMT+2
Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said he supports raising interest rates by a full percentage point by the start of July -- including the first half-point hike since 2000 -- in response to the hottest inflation in four decades
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:41
zРадио написав: Кучинелли написав: zРадио написав:
Стоит ФРС делами доказать, что она не шутит с ужесточением ставки (а многие до сих пор в это не верят, особенно, розница), и спрос на доллар взлетит даже не туземун, а тузеплуто
Вот что то мне подсказывает, что фрс делами и не докажет ничего.Поближе к марту возьмут и отложат опять.На отложке рынки взлетят.Кстати, перехай я и многие ждём летом.А вот потом и ставка и 20 и пойдём работать на завод...на собственный,директором
Та ну - американцы скоро ФРС и Белый Дом по кирпичикам разбирать начнут с инфляцией 7,5%. Там уже выросло 2 поколения, которые такой динамики цен в природе не видели.
Moody's прикидывает возросшие в связи с инфляцией средние расходы на рыло в 250 долларов/мес. Рейтинг Бидона летит на дно с рекордной скоростью, основной причиной чего социологи называют инфляцию.
Нет у них выхода - будут поднимать, причем агрессивно.
Вот свеженькое - Буллард заявил, что ставку 1% нужно ждать уже к июлю, и что будет голосовать за мартовское поднятие сразу на 0,5 п.п.
Bloomberg
Markets
Economics
Fed’s Bullard Backs Supersized Hike, Seeks Full Point by July 1
‘Inflationary shock’ needs big response, he says in interview
BySteve Matthews
10 февраля 2022 г., 19:45 GMT+2Updated on10 февраля 2022 г., 22:26 GMT+2
Federal Reserve Bank of St. Louis President James Bullard said he supports raising interest rates by a full percentage point by the start of July -- including the first half-point hike since 2000 -- in response to the hottest inflation in four decades
а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи?
Не придется ли опять потом включить станок, усиленный в 2 раза ?
Мне кажется, они усвідомлюють что играются с огнем
(потому что потом вопросов от пересичных американцев поприбавится)
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Alex2007
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:52
Alex2007 написав:
а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи?
SPX до короны был 3300. Ровно 2 года назад. А в 2018-м возвращался на уровни 2016-го. Трагедии в этом нет. Особенно, с учетом инертности мышления. Инфляция тоже не сегодня стала реальной проблемой - американцы ее начали оплачивать из собственных кошельков больше года назад. Но сегодня она доросла до уровня народного негодования. Так же будет и с фондой. По большому то счету ФРС вряд ли понадобится морить денежным голодом рынок много лет. Половина инфляции - это спекулятивные цены на сырье. Обычно они корректируются быстрее и глубже фонды. Наблюдаем
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:25
zРадио
какие причины для инфляции?
временное явление. Сейчас стагфляция. Которая, просто рухнит в них, так как, не будет покупателей. И будет дефляцию.
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