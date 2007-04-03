Додано: Чет 10 лют, 2022 23:52

Alex2007 написав: а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи? а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи?

SPX до короны был 3300. Ровно 2 года назад. А в 2018-м возвращался на уровни 2016-го. Трагедии в этом нет. Особенно, с учетом инертности мышления. Инфляция тоже не сегодня стала реальной проблемой - американцы ее начали оплачивать из собственных кошельков больше года назад. Но сегодня она доросла до уровня народного негодования. Так же будет и с фондой. По большому то счету ФРС вряд ли понадобится морить денежным голодом рынок много лет. Половина инфляции - это спекулятивные цены на сырье. Обычно они корректируются быстрее и глубже фонды. Наблюдаем