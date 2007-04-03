zРадио написав:
SPX до короны был 3300. Ровно 2 года назад. А в 2018-м возвращался на уровни 2016-го. Трагедии в этом нет. Особенно, с учетом инертности мышления. Инфляция тоже не сегодня стала реальной проблемой - американцы ее начали оплачивать из собственных кошельков больше года назад. Но сегодня она доросла до уровня народного негодования. Так же будет и с фондой. По большому то счету ФРС вряд ли понадобится морить денежным голодом рынок много лет. Половина инфляции - это спекулятивные цены на сырье. Обычно они корректируются быстрее и глубже фонды. Наблюдаем
я к тому, не начнется ли у них после какой-то отметки каскад дефолтов с соответствующими негативными последствиями, который будет очень сложно остановить ?
Возможно они ограничатся парой повышений ставки, а инфляция вернется через полгода например к 3(4) процентам - они и успокоятся, перейдут к "нейтральной" политике.