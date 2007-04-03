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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2996299729982999
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 03:01

  zРадио написав:
  Alex2007 написав:а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи?


SPX до короны был 3300. Ровно 2 года назад. А в 2018-м возвращался на уровни 2016-го. Трагедии в этом нет. Особенно, с учетом инертности мышления. Инфляция тоже не сегодня стала реальной проблемой - американцы ее начали оплачивать из собственных кошельков больше года назад. Но сегодня она доросла до уровня народного негодования. Так же будет и с фондой. По большому то счету ФРС вряд ли понадобится морить денежным голодом рынок много лет. Половина инфляции - это спекулятивные цены на сырье. Обычно они корректируются быстрее и глубже фонды. Наблюдаем :)


я к тому, не начнется ли у них после какой-то отметки каскад дефолтов с соответствующими негативными последствиями, который будет очень сложно остановить ?
Возможно они ограничатся парой повышений ставки, а инфляция вернется через полгода например к 3(4) процентам - они и успокоятся, перейдут к "нейтральной" политике. :?:
Alex2007
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