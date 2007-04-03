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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2996299729982999
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 03:01

  zРадио написав:
  Alex2007 написав:а что они будут делать с падающей фондой? не отсрелит ли она им же в ногу в виде "признаков замедления экономики"? Ладно, падение сп500 до 4000 - 3700 никто особо и не заметит, а если уйдет на 3 тыщи?


SPX до короны был 3300. Ровно 2 года назад. А в 2018-м возвращался на уровни 2016-го. Трагедии в этом нет. Особенно, с учетом инертности мышления. Инфляция тоже не сегодня стала реальной проблемой - американцы ее начали оплачивать из собственных кошельков больше года назад. Но сегодня она доросла до уровня народного негодования. Так же будет и с фондой. По большому то счету ФРС вряд ли понадобится морить денежным голодом рынок много лет. Половина инфляции - это спекулятивные цены на сырье. Обычно они корректируются быстрее и глубже фонды. Наблюдаем :)


я к тому, не начнется ли у них после какой-то отметки каскад дефолтов с соответствующими негативными последствиями, который будет очень сложно остановить ?
Возможно они ограничатся парой повышений ставки, а инфляция вернется через полгода например к 3(4) процентам - они и успокоятся, перейдут к "нейтральной" политике. :?:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:22

  Alex2007 написав:
я к тому, не начнется ли у них после какой-то отметки каскад дефолтов с соответствующими негативными последствиями, который будет очень сложно остановить ?
Возможно они ограничатся парой повышений ставки, а инфляция вернется через полгода например к 3(4) процентам - они и успокоятся, перейдут к "нейтральной" политике. :?:


Зомби-экономика в США сейчас большая, так что наверняка дефолты будут. Но ничего системообразующего, как в 2008-м - ни банковский, ни страховой рынок не находятся под ударом. Просто неэффективный бизнес в разных отраслях, чьи долги резервированы. Максимальный ущерб будет для рынка труда, но с учетом его перегретости - тоже приемлемо.

Возможно еще ухудшение ипотечных портфелей, но там тоже после 2008-го дуют на холодное и будут действовать проактивно в случае чего
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:29

  zРадио написав:
  TylerTruman_ написав:$USD проситься вниз із клину, може ще фінальний загон буде? ... а попит на американця повинен бути при дампу фонди та шторму для всякого венчурного капіталу (в т.ч. крипти) :idea: :roll:


Звучит логично. Но, повторюсь, в ТА я несилен. Доллар к разным инструментам сегодня шортят на сумму 20 трлн, и бОльшая часть шортунов в плюсах, а значит может фиксировать прибыль, но пока этого не сделала. В январе закрыли всего-то на 0,7 трлн, а сейчас снова открывают. Стоит ФРС делами доказать, что она не шутит с ужесточением ставки (а многие до сих пор в это не верят, особенно, розница), и спрос на доллар взлетит даже не туземун, а тузеплуто

на денному тайм-фреймові баксік сьогодні намагається відскочити і втриматися в низхідній фігурі, тобто, на часі різні маркети повинні бути під тиском ведмедів, .... але оскільки в бакса проти корзини валют така ситуація, то зараз незрозуміло на які міри підуть ці країни, там також друкарські станки сильно працювали і велика інфляція :?:

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TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:38

  Кучинелли написав:
Я бы опасался этой какашки всё равно, т к подскок скорее временный.Уменьшили эмиссию на 60% ежедневную.И что, цена должна иксы рисовать.Чисто памп для слива...


Согласен,4.5Х за пару дней,это конечно слишком.На уровне 0.04 открыли все краны,что зацепиться там,она так и не смогла,хотя ближайшие мувинги все потыкала как надо и почти четко.Закрыл ее вчера всю все же,здравый смысл победил жадность.Если снова будет ниже 0.01$,а она будет,рано или поздно,можно брать трошки,учитывая какие финты она вытворяет время от времени.Реактивная,манипулируемая штуковина....без дна и без графика(потому что на этой монете-ничего не работает) сколько ни пытался понять,чего может быть и где окончательное дно-пальцем в небо..

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Досить вже ріст імітувати! Маніпул, час чпокати логустина! 8)

Ещё рано. Даже до 69 не дошли, чтобы я в 0 разгрузился.


А Вы что,тупо на хаях набрали одним ордером,чи шо?? Вы ж тут рассказывали как брали-добирали,потом усредняли на падениях до окончания денег и больной попы.Здается мне,кто то форумчанам здесь пудрит мосх :lol: и выглядит не так уж бледно,как рассказывает :mrgreen:
osafly
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