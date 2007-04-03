Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:38

Кучинелли написав:

Я бы опасался этой какашки всё равно, т к подскок скорее временный.Уменьшили эмиссию на 60% ежедневную.И что, цена должна иксы рисовать.Чисто памп для слива... Я бы опасался этой какашки всё равно, т к подскок скорее временный.Уменьшили эмиссию на 60% ежедневную.И что, цена должна иксы рисовать.Чисто памп для слива...

airmax78 написав: Козак-характерник написав: Досить вже ріст імітувати! Маніпул, час чпокати логустина! Досить вже ріст імітувати! Маніпул, час чпокати логустина!

Ещё рано. Даже до 69 не дошли, чтобы я в 0 разгрузился. Ещё рано. Даже до 69 не дошли, чтобы я в 0 разгрузился.

Согласен,4.5Х за пару дней,это конечно слишком.На уровне 0.04 открыли все краны,что зацепиться там,она так и не смогла,хотя ближайшие мувинги все потыкала как надо и почти четко.Закрыл ее вчера всю все же,здравый смысл победил жадность.Если снова будет ниже 0.01$,а она будет,рано или поздно,можно брать трошки,учитывая какие финты она вытворяет время от времени.Реактивная,манипулируемая штуковина....без дна и без графика(потому что на этой монете-ничего не работает) сколько ни пытался понять,чего может быть и где окончательное дно-пальцем в небо..А Вы что,тупо на хаях набрали одним ордером,чи шо?? Вы ж тут рассказывали как брали-добирали,потом усредняли на падениях до окончания денег и больной попы.Здается мне,кто то форумчанам здесь пудрит мосхи выглядит не так уж бледно,как рассказывает