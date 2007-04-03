Додано: Вів 15 лют, 2022 13:37

phantom_systems написав: Думаю, 16 числа рынки оживут. Думаю, 16 числа рынки оживут.

Рынки ожили сегодня 15 го.Оправдались мои надежды на позитив в эскалации.Утром раша объявила об отводе войск, ну и всё пошло по плану.Очень на это надеялся, т к это убивает сразу не двух а даже больше зайцев.Неприятно только одно - укрепление гривны на этом фоне.Курс давно уже должен быть 48, а не 28, но то таке, время прийдёт.Теперь будем надеяться на постоянное улучшение ситуации, хотя теперь непонятно как вопрос с народными республиками вывернется.Ну я о том, какие события это потянет и как рынки отреагируют.Сам факт политики и военных действий я не хочу обсуждать, в теме важно , как это повлияет на движение цены.