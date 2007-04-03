|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 лют, 2022 22:38
Не, пока кина не будет.Напряжённость войны не спадает, т к не достигнуты никакие сдвиги.Стороны категорически упёрлись.рынки в напряжении и ожидании со склонностью к падению.Сегодняшнее заседание фрс было вообще не по базовой стаке, а по иным видам, т е не влияло на рынки.Конечно, идеальным вариантом было бы достижение компромисса, хоть и временного.Тогда рынки смело отпрыгнули бы.Но пока всё наоборот, просачивается инфа. что противник начал движение.Пока чётко это не формулируется, но и позитива явно не прибавляет.Ждём...
Додано: Пон 14 лют, 2022 23:58
Там за неделю -25% было. Хорошо, что половину на моменте отыграла. Многие монеты просто меньше упали. Думаю, 16 числа рынки оживут.
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
44.500 хотелось бы увидеть и зек па 130...
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:46
поддерживаю
а мона выкладывать свои хотелки?
тада ещё хочу Вэйвы по 11.30 и Солану по 118
и всьоо -- больше никада, никуда не полезу...
а нее, еще Кефирчику ну хотя бы по 3300
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рынки ожили сегодня 15 го.Оправдались мои надежды на позитив в эскалации.Утром раша объявила об отводе войск, ну и всё пошло по плану.Очень на это надеялся, т к это убивает сразу не двух а даже больше зайцев.Неприятно только одно - укрепление гривны на этом фоне.Курс давно уже должен быть 48, а не 28, но то таке, время прийдёт.Теперь будем надеяться на постоянное улучшение ситуации, хотя теперь непонятно как вопрос с народными республиками вывернется.Ну я о том, какие события это потянет и как рынки отреагируют.Сам факт политики и военных действий я не хочу обсуждать, в теме важно , как это повлияет на движение цены.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:40
Я с текущих по одной монетке планирую(хочу) взять Х10-15 за несколько месяцев.Очень хочу. но вчера прикинул фибы, получается всего Х6-9.Вот теперь не знаю на каких уровнях фиксироваться.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:59
|