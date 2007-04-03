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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2999300030013002
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 22:38

Не, пока кина не будет.Напряжённость войны не спадает, т к не достигнуты никакие сдвиги.Стороны категорически упёрлись.рынки в напряжении и ожидании со склонностью к падению.Сегодняшнее заседание фрс было вообще не по базовой стаке, а по иным видам, т е не влияло на рынки.Конечно, идеальным вариантом было бы достижение компромисса, хоть и временного.Тогда рынки смело отпрыгнули бы.Но пока всё наоборот, просачивается инфа. что противник начал движение.Пока чётко это не формулируется, но и позитива явно не прибавляет.Ждём...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 23:58

  Кучинелли написав:Мастерство не пропьёшь.Я предупредил о хороших ценах для покупки...и цена выросла.Дело в том. что я не ориентируюсь на охи и ахи, на какие то размышления продиктованные точкой сидения или хотения.Есть график, есть ТА.У некоторых есть и финансовый результат.

Там за неделю -25% было. Хорошо, что половину на моменте отыграла. Многие монеты просто меньше упали. Думаю, 16 числа рынки оживут.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 08:40

Я говорил о хор цене покупки вчера,а не раньше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

44.500 хотелось бы увидеть и зек па 130...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:46

поддерживаю
а мона выкладывать свои хотелки?
тада ещё хочу Вэйвы по 11.30 и Солану по 118
и всьоо -- больше никада, никуда не полезу...
а нее, еще Кефирчику ну хотя бы по 3300
8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Amethyst написав:а мона выкладывать свои хотелки?

а чо не? па 20 жеж набегают регулярно. из ближлежащих и реальных пока эти, а так их у мну ешо ого го... :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Думаю, 16 числа рынки оживут.


Рынки ожили сегодня 15 го.Оправдались мои надежды на позитив в эскалации.Утром раша объявила об отводе войск, ну и всё пошло по плану.Очень на это надеялся, т к это убивает сразу не двух а даже больше зайцев.Неприятно только одно - укрепление гривны на этом фоне.Курс давно уже должен быть 48, а не 28, но то таке, время прийдёт.Теперь будем надеяться на постоянное улучшение ситуации, хотя теперь непонятно как вопрос с народными республиками вывернется.Ну я о том, какие события это потянет и как рынки отреагируют.Сам факт политики и военных действий я не хочу обсуждать, в теме важно , как это повлияет на движение цены.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:40

  чик написав:
  Amethyst написав:а мона выкладывать свои хотелки?

а чо не? па 20 жеж набегают регулярно. из ближлежащих и реальных пока эти, а так их у мну ешо ого го... :)


Я с текущих по одной монетке планирую(хочу) взять Х10-15 за несколько месяцев.Очень хочу. но вчера прикинул фибы, получается всего Х6-9.Вот теперь не знаю на каких уровнях фиксироваться. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:52

Кучинелли
мне бы твои "проблемы" :)
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 13:59

Стоит ли сейчас инвестировать в проекты метавселенных
Ірина_
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