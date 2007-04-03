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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лют, 2022 17:16
Я с этим вообще не парюсь. У меня по всем монетам стоят ордеры на продажу по х100 и на меньшее я не согласен.
"Мы будем багатии" (с)
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airmax78
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:22
Я тут озвучил недавно, что увлёкся именно этим направлением.Кто хочет развиваться, обязательно присмотритесь.Тема ещё далеко не отыграна.Да, на первый взгляд полная ерунда.Но также как НФТ это набирает обороты, как бы нелепо всё это не выглядело.Там иксы будут ещё те, в отличие от устаревших никому не нужных монет.Мои рекомендации Gala,Dar.
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Кучинелли
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Додано: Сер 16 лют, 2022 09:24
Кучинелли написав:
Мои рекомендации Gala,Dar.
что то погуглил и не понял, это же монеты а не вселенные
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Олежан
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:31
Никто так и не ответил на вопрос: что с ценами на криптокотов?
А ведь это ответ на вопрос что будет с ценами на 99.99% NFT и метабарахла.
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airmax78
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:55
airmax78
цены будут то расти, то падать - всё какабычна. знающие ответы отдыхают в "монтекарло", а у нас в окопах связи нема
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чик
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:56
airmax78 написав:
Никто так и не ответил на вопрос: что с ценами на криптокотов?
А ведь это ответ на вопрос что будет с ценами на 99.99% NFT и метабарахла.
Ссылки я дал, на OpenSea есть история продаж. Так с любым хайпом.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:57
Олежан написав: Кучинелли написав:
Мои рекомендации Gala,Dar.
что то погуглил и не понял, это же монеты а не вселенные
Это GameFi, которые входят в состав Meta, т к в принцине это усечённый вариант метавселенной.Ну а гала это вообще более распухший вариант.В нём токеномика похуже, но однозначно за ним стоят огромные деньги.
ПС ролик как раз для тебя, чтобы понимание пришло.
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Кучинелли
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:58
airmax78 написав:
Никто так и не ответил на вопрос: что с ценами на криптокотов?
А ведь это ответ на вопрос что будет с ценами на 99.99% NFT и метабарахла.
Нынче не коты в моде, а обезьяны.Не считая панков конечно.
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Кучинелли
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