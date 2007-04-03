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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3001300230033004
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:14

все падает...
и Банана упала :evil:
хотя АПИ фурычит на ТабТрейдер

АП 13:29. Зашел, без капчи. Всем тяжко :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 16:05

почему упали?

золото растет

бонды 10 лет приупали!
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:34

ВР прийняла закон про віртуальні активи.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:41

Чпокають лонгустинів... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38

До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:41

Розпродаю частинами шорт з 40860. 8) Дочекався.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:15

  phantom_systems написав:До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.

когда биток двигался на 45к оба раза - оба раза выходило видео хамахи о буллране, в том числе и сегодня

прогноз от 5 февраля
  Zebra написав:
  чик написав:ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...

в шорт можно на 45к смело, даже если до 47к долетит, все равно на 41к сдуется - рынок уже не тот - стейблкоины даже в 2018 году печатали ударными темпами, а сейчас туда-сюда пару сот-лямов.

в который раз ничего не имею со своих прогнозов
  Zebra написав:Не я точно не шортил, мой лонг выбило с плечем 10х тогда, я рыдаю.

шортить на на 45к засцал, сильно как то быстро отросли, а надо было, можно уже б стоп в безубыток поставить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:19

  Цифра написав:ВР прийняла закон про віртуальні активи.


следующая серия - подтягивание шаловливых рук кремлевского антиукраинского агента гетьманцова.
Alex2007
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  #<1 ... 3001300230033004
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