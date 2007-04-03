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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:14
все падает...
и Банана упала
хотя АПИ фурычит на ТабТрейдер
АП 13:29. Зашел, без капчи. Всем тяжко
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лют, 2022 16:05
почему упали?
золото растет
бонды 10 лет приупали!
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:34
ВР прийняла закон про віртуальні активи.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:41
Чпокають лонгустинів...
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:38
До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
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phantom_systems
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:41
Розпродаю частинами шорт з 40860.
Дочекався.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 21:15
phantom_systems написав:
До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
когда биток двигался на 45к оба раза - оба раза выходило видео хамахи о буллране, в том числе и сегодня
прогноз от 5 февраля
Zebra написав: чик написав:
ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...
в шорт можно на 45к смело, даже если до 47к долетит, все равно на 41к сдуется - рынок уже не тот - стейблкоины даже в 2018 году печатали ударными темпами, а сейчас туда-сюда пару сот-лямов.
в который раз ничего не имею со своих прогнозов
Zebra написав:
Не я точно не шортил, мой лонг выбило с плечем 10х тогда, я рыдаю.
шортить на на 45к засцал, сильно как то быстро отросли, а надо было, можно уже б стоп в безубыток поставить.
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Zebra
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:19
Цифра написав:
ВР прийняла закон про віртуальні активи.
следующая серия - подтягивание шаловливых рук кремлевского антиукраинского агента гетьманцова.
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Alex2007
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:40
phantom_systems написав:
До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
Вряд ли с этих уровней...Максимум до 43000-43500 отскочим и снова вниз,если не пойдем вниз прям сейчас..Хомяки-лонгисты,в который раз раздеты и розуты.Себя никто не узнает??
Накупившие Min по 4.5$
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osafly
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:51
Цифра написав:
ВР прийняла закон про віртуальні активи.
УКРАЇНА в топ-хедлайнерах крипто-світу!!!
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Ukraine Legalizes Cryptocurrencies
Ukrainian legislators voted to legalize cryptocurrencies on Thursday, making it easier for them to be used in the country amid heightened tensions with Russia.
Bill no. 3637, or the Law of Ukraine on Virtual Assets, was passed by the Verkhovna Rada, the Ukrainian Parliament, with 272 votes, while only needing 226 to pass. Ukraine’s minister of digital transformation, Mykhailo Federov, said on social media that the move will reduce corruption risks and prevent fraud in crypto exchanges.
The bill contains requirements cryptocurrency service providers, such as exchanges, should abide by, and determines fines for violations of the law’s provisions. It also determines the country’s National Securities Commission is to regulate the cryptocurrency market, issuing permits to service providers and monitoring activities.
In early October, President Volodymyr Zelensky vetoed a bill calling for the creation of an independent regulatory body to oversee cryptocurrency exchanges, saying it wasn’t in the county's budget and the bill should be revised.
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greenozon
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