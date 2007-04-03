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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:10
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42
osafly написав: phantom_systems написав:
До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
Вряд ли с этих уровней...Максимум до 43000-43500 отскочим и снова вниз,если не пойдем вниз прям сейчас..Хомяки-лонгисты,в который раз раздеты и розуты.Себя никто не узнает??
Накупившие Min по 4.5$
Ну, это зависит от дальнейшего развития форс-мажорчика с РФ. Там всякие CNN и FoxNews панику нагнетают, народ внемлет, фонда падает. Бидон хочет покрасоваться весь в белом, ведь у него рейтинг ниже 40% опустился, у Трампа лучше было.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:54
Торгую на споті BUSD до гривні.
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