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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3002300330043005
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:10

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.


Вряд ли с этих уровней...Максимум до 43000-43500 отскочим и снова вниз,если не пойдем вниз прям сейчас..Хомяки-лонгисты,в который раз раздеты и розуты.Себя никто не узнает?? :mrgreen: Накупившие Min по 4.5$

Ну, это зависит от дальнейшего развития форс-мажорчика с РФ. Там всякие CNN и FoxNews панику нагнетают, народ внемлет, фонда падает. Бидон хочет покрасоваться весь в белом, ведь у него рейтинг ниже 40% опустился, у Трампа лучше было.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:54

Торгую на споті BUSD до гривні. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:19

  Козак-характерник написав:Торгую на споті BUSD до гривні. :|

Да что же там заработаешь, а был такой рисковый парень :)
phantom_systems
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