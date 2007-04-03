phantom_systems написав:До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.
Вряд ли с этих уровней...Максимум до 43000-43500 отскочим и снова вниз,если не пойдем вниз прям сейчас..Хомяки-лонгисты,в который раз раздеты и розуты.Себя никто не узнает?? Накупившие Min по 4.5$
Ну, это зависит от дальнейшего развития форс-мажорчика с РФ. Там всякие CNN и FoxNews панику нагнетают, народ внемлет, фонда падает. Бидон хочет покрасоваться весь в белом, ведь у него рейтинг ниже 40% опустился, у Трампа лучше было.
dimazah30 Наскільки я розумію, то Вам для цього потрібно дивитись торгові комісії: https://www.binance.com/uk-UA/fee/schedule Комісія для тих, хто мало торгує складає 0,1% від суми купленого (проданого). Як я зрозумів, якщо мати певну кількість BNB, то є знижка на комісію. Традиційно на всіх біржах найвищі комісії при вводі-виводі фіатних грошей (звичайних паперових). При заведенні криптовалюти і стейблкоїнів на біржі, які себе поважають комісії не беруться. При виведенні з бірж беруться, але вони незначні, як правило фіксовані (якщо не переводити у фіат).
Якщо копнути глибше, то ще бувають різні комісії при виставлянні заявки тейкер/мейкер. У перших заявка одразу спрацьовує по ринку (відповідна ціна), а другі ставлять в стакан заявку і вона стоїть. Також є рідкісні біржі, в яких навіть за виставляння і зняття заявок знімають кошти. Наприклад, по теперішньому курсу виставляння заявки обходиться десь у 0,60 грн, зняття 0,06 грн.