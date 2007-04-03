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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3002300330043005
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:10

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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:До 42к по деду альты ещё держались. Если деда загонят ниже 40к, посыпятся все. Думаю, всё равно на ретест 46к сходим в ближайшее время.


Вряд ли с этих уровней...Максимум до 43000-43500 отскочим и снова вниз,если не пойдем вниз прям сейчас..Хомяки-лонгисты,в который раз раздеты и розуты.Себя никто не узнает?? :mrgreen: Накупившие Min по 4.5$

Ну, это зависит от дальнейшего развития форс-мажорчика с РФ. Там всякие CNN и FoxNews панику нагнетают, народ внемлет, фонда падает. Бидон хочет покрасоваться весь в белом, ведь у него рейтинг ниже 40% опустился, у Трампа лучше было.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:54

Торгую на споті BUSD до гривні. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:19

  Козак-характерник написав:Торгую на споті BUSD до гривні. :|

Да что же там заработаешь, а был такой рисковый парень :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:05

Хто користується binance підкажіть чи є додаткова комісія при купівлі BTC з UAH балансу. Тобто, окрім 1.5% при поповненні самого балансу, чи є комісія при купівлі крипти з цього балансу?
dimazah30
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:43

  dimazah30 написав:Тобто, окрім 1.5% при поповненні самого балансу, чи є комісія при купівлі крипти з цього балансу?


Є. Комісія мейкера, чи тейкера.

  phantom_systems написав:Да что же там заработаешь, а был такой рисковый парень :)

Декілька баксів... :| Був молодий, дурний, гарячкував. Тепер консерватор. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:56

  phantom_systems написав: Там всякие CNN и FoxNews панику нагнетают, народ внемлет, фонда падает. Бидон хочет покрасоваться весь в белом, ведь у него рейтинг ниже 40% опустился, у Трампа лучше было.


Ну да,они ж истерички,конечно....160тыс. войск на нашей границе-це хня.60 обстрелов за сутки-це тоже,ничего особенного.У нас зато все спокойны и непоколебимы

osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:57

dimazah30
Наскільки я розумію, то Вам для цього потрібно дивитись торгові комісії:
https://www.binance.com/uk-UA/fee/schedule
Комісія для тих, хто мало торгує складає 0,1% від суми купленого (проданого).
Як я зрозумів, якщо мати певну кількість BNB, то є знижка на комісію.
Традиційно на всіх біржах найвищі комісії при вводі-виводі фіатних грошей (звичайних паперових).
При заведенні криптовалюти і стейблкоїнів на біржі, які себе поважають комісії не беруться.
При виведенні з бірж беруться, але вони незначні, як правило фіксовані (якщо не переводити у фіат).

Якщо копнути глибше, то ще бувають різні комісії при виставлянні заявки тейкер/мейкер. У перших заявка одразу спрацьовує по ринку (відповідна ціна), а другі ставлять в стакан заявку і вона стоїть.
Також є рідкісні біржі, в яких навіть за виставляння і зняття заявок знімають кошти. Наприклад, по теперішньому курсу виставляння заявки обходиться десь у 0,60 грн, зняття 0,06 грн.
Цифра
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Цифра написав:Також є рідкісні біржі, в яких навіть за виставляння і зняття заявок знімають кошти. Наприклад, по теперішньому курсу виставляння заявки обходиться десь у 0,60 грн, зняття 0,06 грн.


это где такая дичь ? :shock:
Alex2007
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