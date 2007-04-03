Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно
P.S. На цих біржах і свої внутрішні біржі можна робити, але це вже не кожному під силу. На Bitshares навіть є одна така підбіржа Pirate, розробник якої з України, але судячи по торгах занепадає. На Bitshares найбільшою підбіржою є XBTS, на Graphen - RuDex (збірна СНД, переважно Росія), на New Bitshares не знаю, там китайці домінують. На цих біржах KYC непотрібно, але і скаму там повно. Там децентралізація, без єдиного центра. Головний першотворець - Ден Ларімер.