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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3003300430053006
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:07

Alex2007
Наприклад,
Bitshares (токен BTS)
https://wallet.bitshares.org/#/explorer/fees
і її клони
Нью Бітшарес (токен NBS)
https://wallet.nbs.plus/explorer/accounts
Графен (токен GPH)
https://market.rudex.org/#/account/blckchnd
Більше того. Там всі без виключення дії кожного і гаманці відкриті навиду. Свою валюту можна склепати за 5 хв десь за 1-2 тис грн) Але втюрити комусь - не так легко. Потрібна довіра до розробника.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:38

P.S.
На цих біржах і свої внутрішні біржі можна робити, але це вже не кожному під силу.
На Bitshares навіть є одна така підбіржа Pirate, розробник якої з України, але судячи по торгах занепадає.
На Bitshares найбільшою підбіржою є XBTS,
на Graphen - RuDex (збірна СНД, переважно Росія),
на New Bitshares не знаю, там китайці домінують.
На цих біржах KYC непотрібно, але і скаму там повно.
Там децентралізація, без єдиного центра.
Головний першотворець - Ден Ларімер.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно

потихоньку-помаленьку откупаю биток и буду продолжать в том же духе хоть до 20...
чик
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  #<1 ... 3003300430053006
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