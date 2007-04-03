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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3003300430053006
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:07

Alex2007
Наприклад,
Bitshares (токен BTS)
https://wallet.bitshares.org/#/explorer/fees
і її клони
Нью Бітшарес (токен NBS)
https://wallet.nbs.plus/explorer/accounts
Графен (токен GPH)
https://market.rudex.org/#/account/blckchnd
Більше того. Там всі без виключення дії кожного і гаманці відкриті навиду. Свою валюту можна склепати за 5 хв десь за 1-2 тис грн) Але втюрити комусь - не так легко. Потрібна довіра до розробника.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:38

P.S.
На цих біржах і свої внутрішні біржі можна робити, але це вже не кожному під силу.
На Bitshares навіть є одна така підбіржа Pirate, розробник якої з України, але судячи по торгах занепадає.
На Bitshares найбільшою підбіржою є XBTS,
на Graphen - RuDex (збірна СНД, переважно Росія),
на New Bitshares не знаю, там китайці домінують.
На цих біржах KYC непотрібно, але і скаму там повно.
Там децентралізація, без єдиного центра.
Головний першотворець - Ден Ларімер.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно

потихоньку-помаленьку откупаю биток и буду продолжать в том же духе хоть до 20...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:38

  osafly написав:Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно


Как вообще откупаются?Откупаются частями, лесенкой, порциями, как там ещё это называется...Или ты считаешь, что на коне будет тот, у кого сейчас есть только фиат и кто знал , что будет такая обстановка и соотв падение рынков.А как бы этот на коне рвал волосы в одном месте. если бы цены улетели вверх, что тоже могло вполне случиться.По нормальному откуп уже и выше , но не на много был уместен.Теперь докуп . т к равновероятно снятие эскалации или продолжение развития конфликта.В первом случае, читаем что выше написано - не нужно будет тупо вглядываться в оставшийся фиат.Во втором делить на части и покупать дальше ещё ниже.Собственно, крупный игрок так и набирает позицию.Средняя цена набора у него гораздо выше подобных просадок.Это видно тем, кто пользуется данными по объёмам.В профиле объёма видно, по какой цене максимальные обороты.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:39

  чик написав:
  osafly написав:Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно

потихоньку-помаленьку откупаю биток и буду продолжать в том же духе хоть до 20...


Да Вы богатый "буратино" Чик :lol: С текущих до 20,это круто.У Макса деньги закончились на 45 кажись и он исчез из этой ветки зареваный :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:42

  чик написав:
  osafly написав:Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно

потихоньку-помаленьку откупаю биток и буду продолжать в том же духе хоть до 20...

Страшно от возможности полномасштабной...Откупать по текущим ценам совсем не страшно, т к адекватные монеты рано - поздно будут выше в цене.А угадать самое дно невозможно.Да. уровни ниже это 38 и вплоть до 32.За 20 даже сейчас говорить очень рано.
ПС ранее писал, что все эти инфоповоды ММ использует для ухода вниз по цене, для набора дешёвого инструмента.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:49

  Кучинелли написав:
Как вообще откупаются?Откупаются частями, лесенкой, порциями, как там ещё это называется...Или ты считаешь, что на коне будет тот, у кого сейчас есть только фиат и кто знал , что будет такая обстановка и соотв падение рынков.не нужно будет тупо вглядываться в оставшийся фиат.Во втором делить на части и покупать дальше ещё ниже.Собственно, крупный игрок так и набирает позицию.Средняя цена набора у него гораздо выше подобных просадок.Это видно тем, кто пользуется данными по объёмам.В профиле объёма видно, по какой цене максимальные обороты.


Лесенку можно строить до бесконечности..А главная проблема,так это либо отсутствие фиата в самый лучший и ответственный момент,либо уже отсутствие желания что либо добирать,когда оно вообще укатано в пол..а у тебя все уже есть :lol: по итогу в -20 или -30% по позиции...Лесенки эти,до добра не доводят и очень часто приводят к более глубоким просадкам..Мы ж не киты и рынок не двигаем,мы по нему плывем.Ты уверен что коррекция завершена??? Я не совсем..Но буду доволен если начнем рости.

  Кучинелли написав:.Откупать по текущим ценам совсем не страшно, т к адекватные монеты рано - поздно будут выше в цене.


Абсолютно согласен...Многие уже -80 -90% нарисовали,когда то это должно закончиться.По итогу,многие летят до низу с августа-сентября.Но как любому человеку,хотелось бы обойтись без раздражающих просадок и сидении со связанными руками в монетах..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:06

osafly

Конечно основная позиция в монетах.Хотя я часто выхожу на 100% и потом быстро вхожу, но наверняка.Вот последняя сделка дала всего 3,6%, но был на 99,99 уверен.А мог взять 30% но с риском убытка.
Я когдато писал, что по позиции был в просадке в 45 раз :!: Ничего , выжил, восстал из пепла.Кстати. тогда очень близко к дну завёл примерно столько же фиата для докупа - усреднения, увеличил инструмент в 2 раза.Потом поймал рост и закрыл позицию с убытком раза в 3...после 45.Пережив такое, страха как то совсем уже не осталось, просто действия свои стараюсь делать осознанно.Ты очень правильно оцениваешь ситуацию, сам видишь процент падения активов.Да есть куда ещё, но уже цена куда лучше чем даже несколько месяцев назад.
Кучинелли
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