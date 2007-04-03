Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:38

osafly написав: Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно Ну что господа,пытаемся закрепиться ниже 40К..Это довольно хреновенько..Альта более менее держится,но кнопку на унитазе,могут нажать в любой момент окончательно.Все еще пока верят,что это просто коррекция...Ждемс прояснения ситуации.Откупаетесь?? Чи страшно?? Только честно

Как вообще откупаются?Откупаются частями, лесенкой, порциями, как там ещё это называется...Или ты считаешь, что на коне будет тот, у кого сейчас есть только фиат и кто знал , что будет такая обстановка и соотв падение рынков.А как бы этот на коне рвал волосы в одном месте. если бы цены улетели вверх, что тоже могло вполне случиться.По нормальному откуп уже и выше , но не на много был уместен.Теперь докуп . т к равновероятно снятие эскалации или продолжение развития конфликта.В первом случае, читаем что выше написано - не нужно будет тупо вглядываться в оставшийся фиат.Во втором делить на части и покупать дальше ещё ниже.Собственно, крупный игрок так и набирает позицию.Средняя цена набора у него гораздо выше подобных просадок.Это видно тем, кто пользуется данными по объёмам.В профиле объёма видно, по какой цене максимальные обороты.