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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:52
osafly написав:
Да Вы богатый "буратино" Чик
С текущих до 20,это круто.
малыми порциями с интервалом в 1-5т. в зависимости от обстоятельств и на заработанные за последние полгода бабки. я не токо откупаю, аки макс, а и продаюсь регулярно, поэтому свободный фиат и тезер всегда имеется...
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