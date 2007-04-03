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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3004300530063007
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Да Вы богатый "буратино" Чик :lol: С текущих до 20,это круто.

малыми порциями с интервалом в 1-5т. в зависимости от обстоятельств и на заработанные за последние полгода бабки. я не токо откупаю, аки макс, а и продаюсь регулярно, поэтому свободный фиат и тезер всегда имеется...
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