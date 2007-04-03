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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:52
osafly написав:
Да Вы богатый "буратино" Чик
С текущих до 20,это круто.
малыми порциями с интервалом в 1-5т. в зависимости от обстоятельств и на заработанные за последние полгода бабки. я не токо откупаю, аки макс, а и продаюсь регулярно, поэтому свободный фиат и тезер всегда имеется...
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Додано: Суб 19 лют, 2022 11:09
Думаю, що падінням до 40 все не обмежиться. Тридцятку щупатимемо, а то й нижче - двадцятку. Криптозима. Поки то, да сьо - краще гривню до BUSD торгувати і чекати серйозного падіння дєда.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 11:52
Стэйблов за сутки 600 лямов приросло, выкупят просадку
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