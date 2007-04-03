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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3004300530063007
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:Да Вы богатый "буратино" Чик :lol: С текущих до 20,это круто.

малыми порциями с интервалом в 1-5т. в зависимости от обстоятельств и на заработанные за последние полгода бабки. я не токо откупаю, аки макс, а и продаюсь регулярно, поэтому свободный фиат и тезер всегда имеется...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:09

Думаю, що падінням до 40 все не обмежиться. Тридцятку щупатимемо, а то й нижче - двадцятку. Криптозима. Поки то, да сьо - краще гривню до BUSD торгувати і чекати серйозного падіння дєда.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 11:52

Стэйблов за сутки 600 лямов приросло, выкупят просадку
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:13

Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:31

  airmax78 написав:Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.


2024-й ближе к концу года
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:37

  airmax78 написав:Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.

Летом...Вероятность 80%.Не слушай паникёров.Сейчас слабые ручёнки открывают свои вороньи клювы и прощёлкивают будущие миллионы.Даже тот, кто Ми будим багатие и тот сдался.Значит будим без него. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:51

  Кучинелли написав:Летом...Вероятность 80%.Не слушай паникёров.


Вот так сразу - паникеров :) Не, ну если Пауэлл согласно учениям Сомика выйдет и скажет "ни шмагла, не будем ни ставку повышать, ни баланс уменьшать", то да.

Но только ж этот вариант, не забывай, будет значить не просто продолжение роста битка, а начало конца всей классической системы товарно-денежного обмена, основанного на фиатных валютах.

Так что я не знаю, кто там "будем багатие", но скорее всего, не те, кто намечтал об этом себе в кулачок...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:17

  airmax78 написав:Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.


Ты еще живой?? Держись.Скоро прорубят окно в районе полтинника,недолго осталось.Зачем тебе деньги,если у тебя есть биткоины :mrgreen: Ты всегда говорил,что никогда не расстанешься с ними.Это ж золото 21 века :lol: Как можно его продавать?? Только накапливать.
osafly
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