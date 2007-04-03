малыми порциями с интервалом в 1-5т. в зависимости от обстоятельств и на заработанные за последние полгода бабки. я не токо откупаю, аки макс, а и продаюсь регулярно, поэтому свободный фиат и тезер всегда имеется...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 19 лют, 2022 11:09
Думаю, що падінням до 40 все не обмежиться. Тридцятку щупатимемо, а то й нижче - двадцятку. Криптозима. Поки то, да сьо - краще гривню до BUSD торгувати і чекати серйозного падіння дєда.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:31
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:37
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:51
Вот так сразу - паникеров Не, ну если Пауэлл согласно учениям Сомика выйдет и скажет "ни шмагла, не будем ни ставку повышать, ни баланс уменьшать", то да.
Но только ж этот вариант, не забывай, будет значить не просто продолжение роста битка, а начало конца всей классической системы товарно-денежного обмена, основанного на фиатных валютах.
Так что я не знаю, кто там "будем багатие", но скорее всего, не те, кто намечтал об этом себе в кулачок...
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:17
Ты еще живой?? Держись.Скоро прорубят окно в районе полтинника,недолго осталось.Зачем тебе деньги,если у тебя есть биткоины Ты всегда говорил,что никогда не расстанешься с ними.Это ж золото 21 века Как можно его продавать?? Только накапливать.
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