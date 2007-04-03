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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:41
phantom_systems написав:
Если ситуация стабилизируется, 46к будем брать. Следующий уровень 52к, вот там будет сложно.
Ну,может после 10-15 марта и пойдем брать те уровни...А до этих пор,думаю будут основательно вытрушивать "слабые руки",укатывать альту на -90-95% вселять страх и тревогу.Все хомяки должны впасть в состояние Макса и ступора...Потом будет временный рост,как писал Кучинелли.Будет ли перехай в этом году?? Не знаю,говорю честно..Мне кажется что нет.100К и выше,будет наверное после следующего халвинга,но они будут 100%
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38
airmax78 написав:
Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
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