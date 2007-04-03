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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3005300630073008
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Если ситуация стабилизируется, 46к будем брать. Следующий уровень 52к, вот там будет сложно.


Ну,может после 10-15 марта и пойдем брать те уровни...А до этих пор,думаю будут основательно вытрушивать "слабые руки",укатывать альту на -90-95% вселять страх и тревогу.Все хомяки должны впасть в состояние Макса и ступора...Потом будет временный рост,как писал Кучинелли.Будет ли перехай в этом году?? Не знаю,говорю честно..Мне кажется что нет.100К и выше,будет наверное после следующего халвинга,но они будут 100%
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38

  airmax78 написав:Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.

Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Если ситуация стабилизируется, 46к будем брать. Следующий уровень 52к, вот там будет сложно.

напрягает чуток, бо если не покатимся на 37-35? большинство ташников топит за временный рост до ваших уровней, но какабычна с оговорками, чтобы успеть переобуться...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 19:25

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.

Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.


Казак,ты что,учетную запись свою кому то продал?? Что ты несешь..Крипта никогда не пропадет,потому что это выгодно всем...всем абсолютно..Будет и новый перехай когда то.100К будет 100%...Но перед этим,всех так напугают,что ты не просто в депрессию впадешь как сейчас,а будешь трусы менять :lol: и плеваться на все стороны при слове крипта :mrgreen: Вот тогда и полетим
osafly
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