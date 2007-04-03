Додано: Суб 19 лют, 2022 20:10

Козак-характерник написав: airmax78 написав: Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны. Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.

Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка. Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.

Попробую объяснить.Начну с того, что - Количество миллионеров к концу 2020 года во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,084 млн человек, говорится в докладе The Global Wealth Report, подготовленном банком Credit Suisse.Добавим за время пандемии было в новостях. что ещё на 10% выросло.Итого более 60 млн миллионеров.Т е сейчас просто кажется, что биткойн типа не интересный актив.На самом деле это очень редкий и востребованный актив.Просто идёт вторая серия отжима битка.Первая серия была в 2017-2018. когда у таких простаков как я и зебра и многие другие было аж по несколько битков и мы не придавали этому значения.Сейчас примерно то же, просто громко нельзя заявлять об этом. потому что хомяки имеющие даже десятые доли битка не выпустят их из рук.по цифрам выше видно, что один биток аж на троих миллионеров в среднем.Если учесть. что много битков сосредоточено у т н китов, и много утеряно, тостановится ещё более очевидно, что это очень дорогущий актив.По мереотжима и с уменьшением добычи, цена будет взлетать параболически.Мешать этому будет сверхволатильность, из за неё будет казаться. что мол вот и пипец крипте...Но она будет оживать каждый раз и всё более дорожать.Конечно это не относится ко всем подряд монетам.