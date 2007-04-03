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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:41
phantom_systems написав:
Если ситуация стабилизируется, 46к будем брать. Следующий уровень 52к, вот там будет сложно.
Ну,может после 10-15 марта и пойдем брать те уровни...А до этих пор,думаю будут основательно вытрушивать "слабые руки",укатывать альту на -90-95% вселять страх и тревогу.Все хомяки должны впасть в состояние Макса и ступора...Потом будет временный рост,как писал Кучинелли.Будет ли перехай в этом году?? Не знаю,говорю честно..Мне кажется что нет.100К и выше,будет наверное после следующего халвинга,но они будут 100%
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Додано: Суб 19 лют, 2022 17:38
airmax78 написав:
Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 19:12
phantom_systems написав:Если
ситуация стабилизируется, 46к будем брать. Следующий уровень 52к, вот там будет сложно.
напрягает чуток, бо если не покатимся на 37-35? большинство ташников топит за временный рост до ваших уровней, но какабычна с оговорками, чтобы успеть переобуться...
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Додано: Суб 19 лют, 2022 19:25
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
Казак,ты что,учетную запись свою кому то продал?? Что ты несешь..Крипта никогда не пропадет,потому что это выгодно всем...всем абсолютно..Будет и новый перехай когда то.100К будет 100%...Но перед этим,всех так напугают,что ты не просто в депрессию впадешь как сейчас,а будешь трусы менять
и плеваться на все стороны при слове крипта
Вот тогда и полетим. Присматривай монеты..Закидывайся в стейкинг.Вон на твоем любимом банане,Cake-76%-3 мес, 42%-30 дней...Красота..Монета -85% от хая..С такими %,можно даже по текущим чуток брать в районе 7 и усредняться потом на 5,коли дадут...где дно на графике непонятно,он его сейчас рисует в реальном времени,а проект считаю перспективный,в лидерах Дексов..Весь новый шлак,да и не только,на нем в основном и торгуют. А то некоторые все БНБ считают за счастье по 400 баксов набрать...Хорош страдать.Трымай наколку,в честь выходных
Бросай страдать фигней и торговать какими то там стейблами банановыми..
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:10
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
Попробую объяснить.Начну с того, что - Количество миллионеров к концу 2020 года во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,084 млн человек, говорится в докладе The Global Wealth Report, подготовленном банком Credit Suisse.
Добавим за время пандемии было в новостях. что ещё на 10% выросло.Итого более 60 млн миллионеров.Т е сейчас просто кажется, что биткойн типа не интересный актив.На самом деле это очень редкий и востребованный актив.Просто идёт вторая серия отжима битка.Первая серия была в 2017-2018. когда у таких простаков как я и зебра и многие другие было аж по несколько битков и мы не придавали этому значения.Сейчас примерно то же, просто громко нельзя заявлять об этом. потому что хомяки имеющие даже десятые доли битка не выпустят их из рук.по цифрам выше видно, что один биток аж на троих миллионеров в среднем.Если учесть. что много битков сосредоточено у т н китов, и много утеряно, тостановится ещё более очевидно, что это очень дорогущий актив.По мереотжима и с уменьшением добычи, цена будет взлетать параболически.Мешать этому будет сверхволатильность, из за неё будет казаться. что мол вот и пипец крипте...Но она будет оживать каждый раз и всё более дорожать.Конечно это не относится ко всем подряд монетам.
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Кучинелли
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:15
zРадио написав: Кучинелли написав:
Летом...Вероятность 80%.Не слушай паникёров.
Вот так сразу - паникеров
Не, ну если Пауэлл согласно учениям Сомика выйдет и скажет "ни шмагла, не будем ни ставку повышать, ни баланс уменьшать", то да.
Но только ж этот вариант, не забывай, будет значить не просто продолжение роста битка, а начало конца всей классической системы товарно-денежного обмена, основанного на фиатных валютах.
Так что я не знаю, кто там "будем багатие", но скорее всего, не те, кто намечтал об этом себе в кулачок...
Сложно забежать наперёд во времени.просто мы оперируем только известными, а неизвестные возникают каждый день.и мы не знаем. что случится очень скоро и как повлияет.Я ж не даю 100%, уже скоро март и узнаем...
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Кучинелли
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:42
Біток нікому не потрібний. Це лише найрозкрученіша фішка в йопанеказіно.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 19 лют, 2022 23:49
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Комрады, когда 69к снова? Очень деньги нужны.
Ніколи. Це був історичний пік на всі часи. Криптозима. І тема крипти скоро зникне, як бульбашка.
А у меня другая мысль. Если биток на пике хайпа, небывалого баблопринта, Илона Маска и Сальвадора может стоить 69к, то почему он обязан стоить всего на 40% дешевле, а не в 40 раз, когда весь хайп уже по сути прошел и хомяков снова оставили с фантиками.
15-18к увидим уже в этом году, возможно летом.
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Zebra
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Додано: Нед 20 лют, 2022 08:47
Вполне возможно ниже 28, но чтобы уйти ниже 20к нужны будут какие-то мега-плохие новости.
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ishvara
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Додано: Нед 20 лют, 2022 09:16
ешо, плиз добавьте прогнозов па 20 и начну откупать на более приличные суммы...
дж в тяпницу:
Если не брать во внимание локальные отскоки, то в перспективе 1-2 дней всё равно придем в зону 38000-39000 с большой долей вероятности.
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чик
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