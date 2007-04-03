Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:47
Как и говорил, альты начали валиться к деду по ходу его дальнейшего снижения ниже 40к. Скоро на них можно будет прокатиться.
Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:59
Черовона ділда нависає. Зара чпокатимуть лонгустинів. Можна лише гадати, до якої глибини, червона ділда вструмиться в анальний отвір. Ай-яй-ай!!!
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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