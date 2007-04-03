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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3006300730083009
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:47

Как и говорил, альты начали валиться к деду по ходу его дальнейшего снижения ниже 40к. Скоро на них можно будет прокатиться.

  Козак-характерник написав:Біток нікому не потрібний. Це лише найрозкрученіша фішка в йопанеказіно.

Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:59

Черовона ділда нависає. Зара чпокатимуть лонгустинів. Можна лише гадати, до якої глибини, червона ділда вструмиться в анальний отвір. :| Ай-яй-ай!!! :(
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Ай-яй-ай!!! :(

дылду прищемило?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:15

  чик написав:дылду прищемило?

Пищать лонгустини. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:28

Козак-характерник
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  #<1 ... 3006300730083009
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