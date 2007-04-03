Додано: Нед 20 лют, 2022 12:04

Не нужно слушать обделавшихся, вновь повылазивших на предсказуемом падении.Попробуем разобраться, почему упали к 38.Забрать стопы лонгистов(кстати, если бы вообще не дебильная эта система стопов, то и не было бы этих выносов на которые все сетуют в криптовалютном рынке).И главное - сегодня - завтра должна проясниться позиция рашки по войне.Не могу утверждать, но очень вероятен вариант снижения эскалации и соотв отскок рынков вверх.И пока этого не случилось ММ пытается максимально нагнуть и вытрусить.По волнам и фибам уже где то на финише коррекции.Конечно всё может быть и гораздо хуже, но тут уже нужно дождаться хотя бы завтрашнего дня.У рашки закончились учения, в чине закончится олимпиада.Т о если решили напасть. то это вероятно случится.если одумаются. то будет позитив на всех рынках.

ПС на курсе гривны это точно так же сейчас отражается.Если-если.При позитиве пойдём ниже 28, а нет то по плану...всё выше и выше.