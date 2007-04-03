Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:47
Как и говорил, альты начали валиться к деду по ходу его дальнейшего снижения ниже 40к. Скоро на них можно будет прокатиться.
Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
Додано: Нед 20 лют, 2022 09:59
Черовона ділда нависає. Зара чпокатимуть лонгустинів. Можна лише гадати, до якої глибини, червона ділда вструмиться в анальний отвір. Ай-яй-ай!!!
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:49
Козак-характерник
Заводжу на банан це я відправляю з комісією 1.5%. А далі, коли купую у парі UAH BTC на цій сторінці https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto?channel=wallet&fiat=UAH яку комісію ("Transcation fee") я побачу?
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:04
Не нужно слушать обделавшихся, вновь повылазивших на предсказуемом падении.Попробуем разобраться, почему упали к 38.Забрать стопы лонгистов(кстати, если бы вообще не дебильная эта система стопов, то и не было бы этих выносов на которые все сетуют в криптовалютном рынке).И главное - сегодня - завтра должна проясниться позиция рашки по войне.Не могу утверждать, но очень вероятен вариант снижения эскалации и соотв отскок рынков вверх.И пока этого не случилось ММ пытается максимально нагнуть и вытрусить.По волнам и фибам уже где то на финише коррекции.Конечно всё может быть и гораздо хуже, но тут уже нужно дождаться хотя бы завтрашнего дня.У рашки закончились учения, в чине закончится олимпиада.Т о если решили напасть. то это вероятно случится.если одумаются. то будет позитив на всех рынках.
ПС на курсе гривны это точно так же сейчас отражается.Если-если.При позитиве пойдём ниже 28, а нет то по плану...всё выше и выше.
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:05
Золото это реальный актив,проверенный тысячелетиями..Многие отказываются понимать и принять то факт,что когда одно умное государство печатает зеленые фантики и раздает их туземцам по всему миру,при этом имея запасы своих резервов не в этих самых фантиках,а в золоте-на 75%,воевавшая два раза в прошлом веке и восставшая из пепла Германия- 70%,Италия- 65%,Франция-60%...Да,очень тупые и подверженые хайпам странам.... вложившиеся в раскрученную фишку Если б не исскусственно заниженная стоимость этого металла той самой умной страной,унция давно должна иметь справедливую стоимость в несколько тыс. баксов..глядя на инфляцию фантиков,сложность добычи и много много других фактов учавствующих в ценообразовании.
Востаннє редагувалось osafly в Нед 20 лют, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:05
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