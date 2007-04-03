phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
Золото это реальный актив,проверенный тысячелетиями..Многие отказываются понимать и принять то факт,что когда одно умное государство печатает зеленые фантики и раздает их туземцам по всему миру,при этом имея запасы своих резервов не в этих самых фантиках,а в золоте-на 75%,воевавшая два раза в прошлом веке и восставшая из пепла Германия- 70%,Италия- 65%,Франция-60%...Да,очень тупые и подверженые хайпам странам.... вложившиеся в раскрученную фишку Если б не исскусственно заниженная стоимость этого металла той самой умной страной,унция давно должна иметь справедливую стоимость в несколько тыс. баксов..глядя на инфляцию фантиков,сложность добычи и много много других фактов учавствующих в ценообразовании.
Согласен.Нужно же в чём то хранить накопления.Золото пожалуй самый интересный из всех вариант.Сейчас диверсификай, поэтому и биток частично стал интересным.Но он сильно подвержен влиянию от решений правительств и др фаторов как например электроэнергия, соотв скачет как ужаленный.
phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.
Золото это реальный актив,проверенный тысячелетиями..
Вообще-то самый ценный актив на планете -- это вода. Без неё жизнь закончится, но пока Земля не превратится в какой-нибудь Татуин или Плюк, мало кто это поймёт. Пока что воды до фига и стоит она всего ничего. Так и золото: его мало, цена исторически искусственно завышена, всем с детства внушают о его ценности и так далее. На самом деле без него вообще можно обойтись даже в промышленности.