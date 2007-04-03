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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3007300830093010
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:10

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.


Золото это реальный актив,проверенный тысячелетиями..Многие отказываются понимать и принять то факт,что когда одно умное государство печатает зеленые фантики и раздает их туземцам по всему миру,при этом имея запасы своих резервов не в этих самых фантиках,а в золоте-на 75%,воевавшая два раза в прошлом веке и восставшая из пепла Германия- 70%,Италия- 65%,Франция-60%...Да,очень тупые и подверженые хайпам странам.... вложившиеся в раскрученную фишку :lol: :lol: Если б не исскусственно заниженная стоимость этого металла той самой умной страной,унция давно должна иметь справедливую стоимость в несколько тыс. баксов..глядя на инфляцию фантиков,сложность добычи и много много других фактов учавствующих в ценообразовании.


Согласен.Нужно же в чём то хранить накопления.Золото пожалуй самый интересный из всех вариант.Сейчас диверсификай, поэтому и биток частично стал интересным.Но он сильно подвержен влиянию от решений правительств и др фаторов как например электроэнергия, соотв скачет как ужаленный.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:25

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.


Золото это реальный актив,проверенный тысячелетиями..

Вообще-то самый ценный актив на планете -- это вода. Без неё жизнь закончится, но пока Земля не превратится в какой-нибудь Татуин или Плюк, мало кто это поймёт. Пока что воды до фига и стоит она всего ничего. Так и золото: его мало, цена исторически искусственно завышена, всем с детства внушают о его ценности и так далее. На самом деле без него вообще можно обойтись даже в промышленности.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Вообще-то самый ценный актив на планете -- это вода. Без неё жизнь закончится, но пока Земля не превратится в какой-нибудь Татуин или Плюк, мало кто это поймёт. Пока что воды до фига и стоит она всего ничего. Так и золото: его мало, цена исторически искусственно завышена, всем с детства внушают о его ценности и так далее. На самом деле без него вообще можно обойтись даже в промышленности.


И так верно.Но можно мыслить в разных направлениях.Вообще самый ценный актив это время.Насчёт исторически тоже согласен.Вот спиртное тоже употребляет более 90% человечества при всё при том что все знают о вреде и вполне могли бы обойтись.И так можно много чего вспомнить.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ташники переобулись на 36-33. у кого повыбивало, кто то и не брал в ожидании более низких цен.
для человека самый ценный актив это здоровье...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:13

  Кучинелли написав:куме. не помню, у тебя есть хоть посты. где кроме соплёв есть какие то обоснования твоих утверждений.Я , например, помню как ты переименовал пук в лужу в пук в пудру. это было прогрессивно и модно, да и запах компенсировало :D

Я так бачу. 8) Як художник! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 14:53

  чик написав:ташники переобулись на 36-33. у кого повыбивало, кто то и не брал в ожидании более низких цен.
для человека самый ценный актив это здоровье...


на 30-36 я думаю что спотовая торговля уже. Сильная очень поддержка на 30+. Там покупают реально. И год назад на 28+ купили через спот (на бинансе были крупные заявки) и цена отбилась
proftpd66
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