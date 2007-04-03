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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3008300930103011
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:24

Вот будет занятно, если всех обвалистов, кто вчера по 38к не взял, в очередной раз на болте прокрутят
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:23

  phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.

Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности....
RTC12
 
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