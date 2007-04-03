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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3008300930103011
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:24

Вот будет занятно, если всех обвалистов, кто вчера по 38к не взял, в очередной раз на болте прокрутят
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:23

  phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.

Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:53

  phantom_systems написав:Вот будет занятно, если всех обвалистов, кто вчера по 38к не взял, в очередной раз на болте прокрутят

было бы славненько и утроится моё депо с июня, если доползём до 45-50. если не, то вроде ниже 36 сча не должны пайти, а шо такое в крипте пару штук...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:19

Вчерашнее предположение об отскоке с 38 оказалось верным.Теперь под вопросом высота его.40-42-47-52 или уже вниз опять.Но факт. что ТА дал чёткое представление вчера о покупке.Понятно, что многим было страшно и непонятно, на том и рынок работает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:40

  RTC12 написав:
  phantom_systems написав:Золото на самом деле тоже не нужно по такой цене. На технологические нужды уходит около 10% добычи, остальное хомячится в виде банковского золота или идёт в ювелирку. Зато фишка ох какая раскрученная.

Это вам оно не нужно по такой цене. Но это пока не нужно. А когда станет нужно, то вы его днём с огнём не купите, даже за зеленые фантики, счёт которых перевалил за десятки триллионов и стремится к бесконечности....

Да оно мне лично по любой цене не нужно, разве что разгрузиться с профитом в страждущих :)
phantom_systems
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  #<1 ... 3008300930103011
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