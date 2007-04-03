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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3014301530163017>
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 00:13

Куна: тезер 31.56
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:28

Куна: тезер 36.97
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 12:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

тезер па 35 продал, откупил взад па 30.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что тут сказать по теме...разве что - путен Х.йло.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:09

Теперь по существу.Технически картина не поменялась.Более того даже треугольник не инвалидировался.Писал и я и Ося ранее, что до 33-34 можно и в пределах треугольника упасть.Более того, если даже в 4й волне мы перейдём из треугольника в волновую плоскость, то уровни целевые опустятся до 26-28.Но до этого пока далеко.На рынках паника и ММ этим пользуется.ну сами подумайте, какое дело битку до военных действий, масштаб то пока не велик для мира.Будем надеяться что и вовсе скоро прекратится.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:11

  чик написав:тезер па 35 продал, откупил взад па 30.

Шпекулянт :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:24

Сейчас в гривну выходить слишком рискованно. Валютку закрыли, официальные курсы зафиксировали, банки прекратили валютообмен. Какой будет курс, скажем, через месяц, никто не знает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 13:30

Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:06

  Козак-характерник написав:Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.

Ты уверен, что потом выкупишь этот тезер обратно? Сейчас гривнедепозитчики уже волосы на жп рвут
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:07

  Козак-характерник написав:Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.

от за шо люблю иногда неадекватную бтс - бот выкупил биток от 35т. до 45т. :o
классно - надо в тезер перевести...
откупил часть тезера па 33.
чик
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  #<1 ... 3014301530163017>
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