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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 00:13
Куна: тезер 31.56
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Козак-характерник
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:28
Куна: тезер 36.97
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Козак-характерник
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Додано: Чет 24 лют, 2022 12:38
тезер па 35 продал, откупил взад па 30.
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чик
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:05
Ну что тут сказать по теме...разве что - путен Х.йло.
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Кучинелли
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:09
Теперь по существу.Технически картина не поменялась.Более того даже треугольник не инвалидировался.Писал и я и Ося ранее, что до 33-34 можно и в пределах треугольника упасть.Более того, если даже в 4й волне мы перейдём из треугольника в волновую плоскость, то уровни целевые опустятся до 26-28.Но до этого пока далеко.На рынках паника и ММ этим пользуется.ну сами подумайте, какое дело битку до военных действий, масштаб то пока не велик для мира.Будем надеяться что и вовсе скоро прекратится.
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Кучинелли
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:24
Сейчас в гривну выходить слишком рискованно. Валютку закрыли, официальные курсы зафиксировали, банки прекратили валютообмен. Какой будет курс, скажем, через месяц, никто не знает.
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phantom_systems
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Додано: Чет 24 лют, 2022 13:30
Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:06
Козак-характерник написав:
Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.
Ты уверен, что потом выкупишь этот тезер обратно? Сейчас гривнедепозитчики уже волосы на жп рвут
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phantom_systems
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Додано: Чет 24 лют, 2022 14:07
Козак-характерник написав:
Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.
от за шо люблю иногда неадекватную бтс - бот выкупил биток от 35т. до 45т.
классно - надо в тезер перевести...
откупил часть тезера па 33.
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чик
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