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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 24 лют, 2022 14:27
phantom_systems написав: Козак-характерник написав:
Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.
Ты уверен, что потом выкупишь этот тезер обратно? Сейчас гривнедепозитчики уже волосы на жп рвут
Я не про продаж, а торгівлю.
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Козак-характерник
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