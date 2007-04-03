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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3014301530163017
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:27

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.

Ты уверен, что потом выкупишь этот тезер обратно? Сейчас гривнедепозитчики уже волосы на жп рвут

Я не про продаж, а торгівлю.
Козак-характерник
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