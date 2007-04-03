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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3014301530163017
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 14:27

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Пара гривня - тезер. І не треба того бітка.

Ты уверен, что потом выкупишь этот тезер обратно? Сейчас гривнедепозитчики уже волосы на жп рвут

Я не про продаж, а торгівлю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а биток чего то взбодрился трохи, не смотря на фонду и сразу все трейдуны молчат, бо ожидали вниз, но канечна с отскоком, который оне торговать не желают...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 17:54

Дед упал вместе с фондой на премаркете, фонда отрастает и дед вместе с ней. Сейчас паника в глобальном масштабе поутихла, 3-ю мировую из-за Украины никто начинать не собирается, как-то так.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:26

Что опять не угадали ждуны па 15-20 и даже 30.Биток уже почти к 40 отскакивал.А почему, потому что писалось же, ММ использует новостной фон для высадки козаков и подобных.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  чик написав:откупил часть тезера па 33-30.


На банансе около 32 цена крутится.А вспомнил твоего земелю, который хвастался что по 27-28 слил на 2 лимона гривен.И что то при этом в контексте не помню кому доказывал свысока.Дело у тому, шо курс не пойдёт быстро назад, он вообще сначала должен достать куда то до локального максимума, потом только коррекция...и это может быть гораздо выше текущих.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 22:44

В зависимости от развития ситуации есть вероятность, что курс гривны ниже 30 вообще не опустится. Экономике была труба и до вторжения, а теперь просто аминь. Даже затрудняюсь сказать, какой по токсичности будет рейтинг гособлигаций. Фонда отыграла ночное падение, даже в плюс вышла. У деда в ближайший месяц тоже всё будет норм.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 23:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:А вспомнил твоего земелю, который хвастался что по 27-28 слил на 2 лимона гривен.

то козёл, а не "земеля" :wink: я ж их сто раз предупреждал на валютке, а тезер палюбому ешо пригодится по такой цене. это надёжнее, чем в грише сидеть...
чик
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  #<1 ... 3014301530163017
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