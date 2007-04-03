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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:39
Украинцам с верификацией FTX биржа начислила по 25 баксов.Только что проверил - ДА.Молодцы, спасибо им.Я их выведу и потрачу как подарок.Кто зареган там - проверяйте.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
альты вже зашевелились, из того шо имею етс пошёл неплохо, брал на низах.
а шо делать?
Додано: Суб 26 лют, 2022 01:37
Я без верифікації, але начислили теж. Тільки не можу вивести. Пише, що почекайте один день. У Вас теж так?
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нвіть не думав шо живу в такій крутій державі, с натількі крутими громадянами!!
Ранок 26-го...
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